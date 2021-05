El mural urbà de l’Espai Columba serà una realitat amb la participació de 10 joves artistes

La cap d’Àrea de Museus, Marta Planas, i la tècnica Itziar Badenas han presentat aquest dijous al matí els projectes guanyadors del concurs internacional per fer una pintura mural en la instal·lació artística a l’exterior de l’Espai Columba. A la convocatòria s’hi van presentar deu projectes, dels quals dos han estat descartats. Els vuit seleccionats s’han sumat a les dos artistes que ja havien estat seleccionades en un primer concurs, i seran tots aquests projectes els que es pintaran al mur entre els dies 15 i 22 de maig per commemorar el Dia Internacional dels Museus.

L’actuació es farà a l’entorn del museu on hi ha un mur construït amb tòtems de formigó pintats de blanc que delimita l’espai de l’aparcament de la plaça pública de l’exterior. L’embelliment pretén intervenir en aquest mur com un intent de sortir fora de l’espai físic de l’equipament i incidir en els entorns, per facilitar al visitant la identificació del museu i la seva temàtica i, alhora, millorar-ne la imatge global.

Cal recordar que la voluntat de la iniciativa és fer reviure les imatges pròpies de l’imaginari col·lectiu originals del segle XII i traslladar-les a l’actualitat amb un significat i una estètica diferents. La idea és que els joves seleccionats reinterpretin les figures de sant Silvestre i sant Gregori, estretament relacionades amb el museu i les pintures murals de l’església de Santa Coloma.

Seguint aquests criteris, les propostes tenen estils molt diferents i s’executaran amb tècniques molt diverses, que aniran des de la pintura plàstica apta per a exteriors fins als passamans de ferro. Planas ha destacat les diverses mirades amb què els artistes s’han aproximat a la interpretació dels sants: des de visualitzar el retorn d’uns sants passats per un filtre mil·lennista que planteja la idea “què hauran estat fent durant aquests anys?”, fins a la modernització de l’estil romànic, la caricaturització cap a l’estil cubista dels sants incrustats dins la superfície dels tòtems o la transformació dels sants en figures d’escacs, la visualització de vitralls, la feminització dels dos sants o la deconstrucció dels sants.

Entre les obres seleccionades es pot destacar l’obra amb el pseudònim Aranja, d’Emma Regada, en què s’esquematitza la figura dels sants en les seves formes més bàsiques i es fa amb passamans de ferro que recorden els emplomats del vitralls.

Un altre exemple podria ser l’obra d’Oriol Garreta, B.K., en què també es juga amb l’estètica del vitrall, els seus jocs de llums i les seves transparències, i en aquest cas es fa amb esprais. L’exemple d’un altre material que es podrà veure forma part de l’obra Ad infinitum, que serà feta amb vinil d’exteriors combinat amb pintura plàstica. A més, Planas ha explicat que les obres es podran visitar durant el procés de creació.

En aquest sentit, “treballar amb i per a la comunitat jove ha estat un repte ja que és un públic a qui cal apropar-s’hi amb els seus llenguatges, i trobar sinergies amb els museus no sempre és fàcil”, ha destacat la cap d’Àrea.

La conceptualització i l’autoria de les obres es podrà consultar en uns codis QR que es col·locaran als crèdits de la instal·lació.

Moments abans de la presentació dels projectes s’ha dut a terme el sorteig dels tòtems per a cada artista. Els artistes tenen fins al dia 14 de maig per recalcular si els cal el seu projecte pel que fa a les dimensions –ja que tots els tòtems són de mides diferents– i el dia 15 s’inicien els treballs d’execució.

Llista de les obres i els autors: