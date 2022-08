El Moto Club Arinsal ultima els detalls de la present edició dels 2 dies de Trial

Arriba el mes d’agost i en conseqüència arriba també el moment de la veritat per als dos dies de Trial d’Arinsal, la prova de llarga durada de l’especialitat que organitza el Moto Club Arinsal i que es disputa, en el decurs d’aquest cap de setmana (dies 6 i 7), en escenaris propers a la localitat andorrana.

Així doncs, tant els participants com els seguidors podran gaudir dels espectaculars paisatges que es poden admirar des de la carretera que uneix la localitat d’Arinsal amb l’estació de Pal, fins al Coll de la Botella, el Port de Cabús, prop de la frontera amb Espanya.

Recorregut exigent encara que amb marges de temps folgats per a completar-lo

La cursa constarà de dues jornades en què s’haurà de superar, en cadascuna, un recorregut d’entre 15 i 18 zones amb un traçat aproximat de 30 km. La sortida i l’arribada estaran situades en ple centre del poble d’Arinsal.

Cada zona d’habilitat tindrà quatre traçats diferenciats, en funció de la categoria que el pilot hagi triat en el moment de passar les verificacions administratives, el divendres.

Durant la primera jornada de competició, els organitzadors han previst dos punts d’avituallament, el primer en el Port de Cabús i el segon en la Caubella. En aquest segon avituallament es faran 60 minuts de parada obligatòria per a dinar.

El timing horari de la segona jornada de cursa serà molt semblant al de la primera, amb la diferència que s’ometran els 60 minuts de parada obligatòria, perquè els trialers de fora d’Andorra puguin tornar abans als seus països d’origen.

En aquest cas, el Moto Club Arinsal ha previst uns vals de 10 euros, amb els quals els pilots podran triar i dinar en una quinzena de restaurants d’Arinsal (la relació està detallada en el val). L’esmentat val serà lliurat en el moment de retornar el dorsal, una vegada finalitzat el trial.

Inscripcions tancades abans d’acabar-se el termini

Una temporada més molts aficionats del trial i amants de la naturalesa han decidit passar un cap de setmana a Andorra, en concret a Arinsal, per a practicar el seu esport favorit en un escenari inigualable.

Eduard García Jr, responsable del Moto Club Arinsal, ha comentat que “en la present edició les inscripcions (300 pilots i 100 seguidors) es van completar ràpidament i vam haver de posar en marxa una llista d’espera.”

Malgrat que són dates en les quals les vacances són l’activitat que preval, hi ha pilots que no dubten en sacrificar uns dies de descans per a no perdre la forma o el ritme de competició. És el cas, per exemple, de Gaudi Vall i també de Jordi Lestang, actual líder del Campionat d’Andorra de trial i participant assidu en les proves dels Campionats d’Espanya i del Món, que opina que “és una oportunitat d’entrenar competint, a més a casa. Crec que val la pena aprofitar-la”.

Marc Font, pilot habitual del Campionat del Món de Hard Enduro i actual líder del Campionat d’Enducross d’Andorra, també disputarà el trial d’Arinsal, malgrat que no és l’especialitat en la qual competeix de manera habitual. “Es tracta de mantenir el ritme de competició, encara que la intensitat no sigui la mateixa. Per a mi és un excel·lent entrenament.”

En el cas de María Font, no podrà córrer a Arinsal, per un tema de coincidència de dates. “No podré estar a Arinsal pel fet que durant els pròxims caps de setmana competiré en proves britàniques de l’europeu de trial, en concret, a l’Illa de Man i Hume Castle (Kelso).”

La jornada del divendres (dia 5) serà particularment intensa a la Sala Polivalent d’Arinsal. Entre les 10.00 i les 20.00 hores, es faran les verificacions administratives. Els pilots i seguidors inscrits al trial, hauran de presentar la documentació requerida per a participar en la prova i podran recollir, entre altres, el seu dorsal.

La sortida de cadascuna de les jornades de competició (dissabte i diumenge), es farà a partir de les 7.30 hores. L’arribada del primer participant, el dissabte, està prevista a les 14.30 hores.