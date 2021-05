El món secret dels dracs

Escriptor/a: Kuxharska, Nikola

Il·lustrador/a: Patrycja Jurkowska

Editorial: Cruïlla

Edat: a partir de 7 anys

Ha arribat a les nostres llibreries un nou treball d’aquesta autora polonesa, ben entrenada en la il·lustració de llibres sobre mitologia, rondallística i altres espècies rares o en perill d’extinció, com ho són, en aquest cas, els dracs. Es tracta d’un plausible documental de pàgines en cartoné, curulles de dibuixos en línia clara, de color intens i d’un suposat caire naturalista o costumista, amb tot d’informacions a la menuda que, si bé a primer cop d’ull, en conjunt, no presenten una llegibilitat clara i serena, sí que permeten saber-ho tot, tot i tot sobre els dracs, ja siguin ancestrals, còsmics, invisibles, cavernícoles, voladors o escolaritzats. També s’hi aprenen una munió de coses sobre la seva història, i les seves llaminadures, dietes o esports preferents. I tot el que hem dit en aquestes línies és només un petitíssim botó de mostra de les moltíssimes notícies que sobre aquest personatge tan present en la cultura occidental es poden llegir i contemplar en aquest llibre.

Un llibre que no té una edat lectora precisa, però que resulta ideal per a aquells lectors – i n’hi ha més que no sembla– que saben endinsar-se en els detalls gràfics; correlacionar el que ja se sap amb el que s’insinua aquí o allà; lligar les notes de la vuitena pàgina amb les de la vintena; agrair el redactat clar i concís (molt ben traduït) de cada paràgraf; divertir-se a fons amb la ironia que traspua tot plegat i sortir-ne més savis de com s’hi ha entrat. Un documental amb tots els ets i uts que es requereixen en obres d’aquesta mena.

Per Teresa Duran Armengol. Clijcat / Faristol