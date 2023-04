Coberta del llibre El món que ens espera, d’Oriol Mitjà

Títol: El món que ens espera

Autor/a: Oriol Mitjà

Pàgines: 272

Editorial: LABUTXACA

Un llibre honest que vol donar respostes a les incerteses d’un món que ha canviat arran de la pandèmia. El doctor Oriol Mitjà fa la predicció del món que ens espera i proposa els canvis que cal implementar des d’ara mateix perquè el futur sigui més esperançador.

Després de dos anys intensos de recerca contra la covid-19, Oriol Mitjà va tornar a la seva segona llar, Papua Nova Guinea, on fa més d’una dècada que lluita contra les malalties dels pobres.

Entre les seves tasques a l’hospital de Lihir com a metge, entre les passejades a platges verges i les visites a poblats aïllats, el doctor Mitjà troba espais per a reflexionar, en aquest relat honest i íntim, sobre les contradiccions entre el prestigi i la utilitat, entre l’ànsia per l’excel·lència i la pau mental, i sobre com l’ha afectat psicològicament el xoc amb una realitat política i mediàtica allunyada dels seus valors i dels seus raonaments com a científic.

I, és clar, per a tractar les grans qüestions que ens atenyen a tots: hi haurà altres pandèmies? Quan arribaran? Com ens hem de preparar? Què podem esperar en els propers anys? Com seran les ciutats, la ciència, la feina? Com seran les guerres del futur?





Font: lacasadellibro