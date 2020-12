El Món Màgic de les Muntanyes de la Seu d’Urgell proposa activitats per fer a casa aquest Nadal

El programa nadalenc del Món Màgic de les Muntanyes de la Seu d’Urgell d’enguany s’han incorporat idees divertides i activitats familiars i educatives que es puguin fer des de casa durant aquestes festes.

Una de les propostes és una recepta de galetes màgiques, elaborada pel forn Duat de la Seu. El Tió de la Freita cagarà a tots els nens i nenes que vagin el demà dijous 24 de desembre al Parc del Cadí un motlle de galeta màgica amb forma de minairó, acompanyat d’un text que explica les propietats del producte: “Em dic Llum i porto una motxilla carregada d’alegria. Si em transformes en galeta, tothom qui en mengi estarà content”.

La recepta de la galeta es troba al programa del Món Màgic que s’han enviat a totes les cases de la Seu, i al web municipal: www.laseu.cat

App: Jocs dels Minairons

La programació nadalenca de la Seu d’Urgell d’aquest any presenta una altra novetat: una aplicació per a mòbils -Android i IOS- que ofereix dos jocs educatius, un trencaclosques i un joc de memòria, i el conte del Tió de la Freita explicat per Marta Pujantell, directora de RàdioSeu.

L’aplicació, que s’activarà a partir de demà dijous 24 de desembre al vespre, ha estat creada per Avenir Pyrenées, una empresa de serveis tecnològics ubicada a la nostra ciutat.

Es pot accedir a aquesta aplicació llegint el codi QR del programa de mà del Món Màgic de les Muntanyes que s’ha fet arribar a totes les cases de la Seu d’Urgell.

Els jocs proposen diferents nivells de dificultat, i estan pensats per a nens i nenes d’entre 4 i 12 anys.