El Món Màgic de les Muntanyes convida a celebrar les festes nadalenques a la Seu d’Urgell

Aquest dilluns s’ha presentat la programació nadalenca de la Seu d’Urgell ‘El Món Màgic de les Muntanyes’ que inclou 70 propostes lúdiques per a tots els públics. La capital alturgellenca iniciarà la celebració de les festes nadalenques el pròxim 3 de desembre amb l’encesa dels llums de Nadal i la tancarà el dia 5 de gener l’arribada dels Reis Mags d’Orient.

L’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, i el vicealcalde, Jordi Fàbrega, juntament amb els regidores i regidores de les diferents àrees municipals que han elaborat el programa festiu nadalenc, han explicat el seu contingut.

Així, Viaplana, ha destacat que el Món Màgic de les Muntanyes és “un esdeveniment màgic, d’alegria i d’il·lusió, també vol ser un esdeveniment sostenible. Per això, enguany, davant l’actual crisi energètica que estem vivim s’han pres mesures de reducció d’energia”. Al respecte, l’alcalde urgellenc ha explicat que els carrers del centre històric de la Seu d’Urgell, els llums nadalencs, estaran encesos els divendres i els dissabtes, de les 17:30 a les 24:00 hores, i la resta dels dies de la setmana de 17:30 a 22:30 hores. Pel que fa a la resta de carrers del municipi, les lluminàries nadalenques s’han reduït un 50%.

Per la seva part, el vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha volgut remarcat que “enguany es recupera un Món Màgic de les Muntanyes, sense restriccions Covid, sense mascareta. Celebrarem un Món Màgic ‘normal’, on no caldrà demanar cita prèvia per a participar o assistir a la majoria de les 70 activitats, a excepció d’alguna que caldrà fer inscripció al web municipal a partir del 30 de novembre”. Fàbrega ha volgut agrair no només a tots els treballadors de les àrees municipals, sinó també a totes les associacions, entitats i AMPAS de la Seu, que “a través d’un ‘canutet’ els minairons els ajuden a fer tota aquesta feinada de donar contingut al Món Màgic de les Muntanyes”.

Mercats de Nadal

La primera tinent d’alcalde i regidora de Fires i Mercats de l’Ajuntament de la Seu, Mireia Font, ha explicat que pel que fa als mercats de Nadal, enguany, presenten com a novetat el canvi de format, ja que en lloc de celebrar-los durant dos o tres dissabtes es faran de manera concentrada el cap del setmana del 9 a l’11 de desembre. Font ha explicat que “és una iniciativa nova amb la col·locació d’uns estands de fusta al passeig Joan Brudieu. Hem comptat amb la col·laboració de la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell, així que el mercat que organitza aquesta associació, ‘el Mercat de la Fada del Quer’, se celebrarà el dijous 8 de desembre, en lloc del dia 6 com es feia fins ara, i d’aquesta manera es podran aprofitar aquests estands de fusta que llogarem des de l’Ajuntament”.

Espectacle inaugural

Pel que fa a la programació cultural i esportiva, el tinent d’alcalde de Cultura i Esports, Carlos Guàrdia, ha avançat que el programa del Món Màgic de les Muntanyes està curull de visites guiades, concerts, tallers, representacions al carrer i teatrals, així com activitats esportives. Ha destacat l’espectacle inaugural que donarà peu a l’encesa dels llums de Nadal dels carrers i places de la Seu d’Urgell, el dissabte 3 de desembre, a dos quarts de set de la tarda, amb inicia a l’Espai de la Música, a la plaça de les Monges. Des d’aquest punt arrencarà una cercavila pels carrers més cèntrics de la Seu d’Urgell amb el personatge Espurna com a novetat, acompanyat per xanquers i la Batucada d’Oliana.

Guàrdia també ha destacat la celebració del concert d’orgue que oferirà Cristina Alís, amb orgue portatiu medieval, el diumenge 4 de desembre, a les dos quarts de set de la tarda, a la sala Sant Domènec. El concert, que s’emmarca dins del XXIV Festival de Música de Tardor-Orgues de Ponent i del Pirineu 2022, és d’entrada lliure.

En el vessant musical també es podrà gaudir del Concert de Nadal que oferiran l’Escola Municipal de Música i l’Orquestra Cadí el dissabte 17 de desembre, a les cinc de la tarda, a Sant Domènec. Aquest concert es podrà assistir sense reserva prèvia i és pro La Marató de TV3.

El tinent d’alcalde Cultura i Esports també ha explicat que enguany torna l’espectacle nadalenc ‘El Rescat dels Minairons’, i que properament es presentarà el contingut d’aquesta nova edició a càrrec de l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell.

Pel que fa a l’esport, per aquestes festes es recupera la celebració de la Cursa de Sant Silvestre la Seu, el dia 31 de desembre, a dos quarts de set de la tarda, amb inici i final a la plaça dels Oms.

19 activitats per als infants

Respecte a les propostes per als més xics de la casa, la regidora d’Infància, Núria Tomàs, ha informat que el Món Màgic de les Muntanyes d’enguany hi té programades un total de 19 activitats que tindran lloc en els diferents punts de La Seu màgica. Com a novetat d’aquest any, Tomàs ha remarcat l’activitat ‘Nadales des dels balcons’ per al dissabte 10 de desembre, des de diferents balcons del centre històric de la Seu d’Urgell.

Dins la programació infantil també sobresurt un taller intergeneracional de Nadales, manualitats i menjar de Nadal, que tindrà lloc el dimecres 14 de desembre, de dos quarts de sis de la tarda a set del vespre, al centre cívic l’Escorxador. Aquesta activitat, que és gratuïta, està organitzada des del Pla Educatiu d’Entorn de la Seu d’Urgell, amb la participació del cor Veus de la Seu i gent gran.

Per al 2 de gener està preparada l’activitat gratuïta ‘el Món dels tallers’ amb manualitats, cuina, grafits i postals, entre d’altres, que tindrà lloc a la sala d’exposicions ‘la Cuina’ durant el matí i a la tarda.

I com cada Nadal, se celebrarà el Tió de la Freita, el dia 24 de desembre, al parc del Cadí.

Pel que fa a l’arribada dels Reis Mags d’Orient, el dia 5 de gener, es recupera el lloc d’arribada, al Parc Olímpic del Segre, amb la benvinguda a càrrec del Senyor Pipa, la cavalcada pels carrers de la Seu d’Urgell i la recepció per part de les autoritats a la sala Sant Domènec, on nens i nenes podran donar la seva carta a Ses Majestats.

13 activitats per a joves

Pel que fa a la programació nadalenca adreçada a adolescents i joves, Joan Llobera, regidor de Joventut de l’Ajuntament de la Seu, ha explicat que s’han organitzat un total de 13 activitats.

Llobera ha destacat la celebració de l’Escape Room City Art el dia 27 de desembre, que es realitzarà en dos torns, i on els joves de la Seu tindran una missió especial i molt important: descobrir l’art amagat de la ciutat tot vigilant a no ser pintats; i el Rural Race La Seu, el dia 28 de desembre, a les 11 del matí, a la font del Lleó del claustre Racionero.

També per al públic juvenil tindrà lloc una caminada nocturna fins a l’ermita de Sant Antoni, el dia 14 de desembre, a càrrec del Club Alpí Universitari, i diversos concerts amb música urbana i DJ’s.

El regidor de Joventut ha volgut subratllar les propostes juvenils ‘Apaga el FIFA, juguem al FITA’, un joc de taula amb preguntes sobre muntanya, a càrrec de la llibreria el Refugi, a l’espai Joc de Troncs situat al carrer dels Canonges, així com la cantada de nadales amb la coral ‘Encoratjades, of course’, a la sala la Immaculada. Ambdues activitats tindran lloc el dia 17 de desembre, i són gratuïtes.

La màgia del comerç i l’hostaleria

En la presentació del programa del Món Màgic de les Muntanyes 2022-23 també hi han participat Tonet Marsino i Katja Rautenberg, en representació de la UBSU i de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, respectivament, que han explicat la implicació d‘ambdues entitats en l’elaboració de propostes nadalenques en el marc del comerç i l’hostaleria com: el concurs d’aparadors; el pessebre esgarriat; la carrossa de la fada del Quer en la cavalcada de Reis; el sorteig dels tiquets de compra dels establiments associats; el mercat de la fada del Quer; el photocall de la Fada del Quer i la bústia dels desitjos; figures de minairons; els Sabors Màgics; xocolatada, obsequis, i els sobrets de sucre il·lustrats amb diferents minairons, autèntiques peces de col·leccionista.

Val a dir que les activitats a l‘aire lliure que es puguin veure afectades per inclemències meteorològiques passaran a celebrar-se en un espai tancat. Respecte al canvi d’ubicació de cadascuna, s’informarà puntualment pel mateix web del Món Màgic de les Muntanyes i a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.