El MITECO concedeix un ajut de 290.000 euros al Parc Olímpic del Segre de la Seu

A l’esquerra, l’alcalde Joan Barrera i, al seu davant, el subdelegat José Crespín (subdelegació del Govern espanyol a Lleida)

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), a través de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE), ha concedit un ajut de 290.481 euros al Parc Olímpic del Segre, a la Seu d’Urgell, per a dur a terme un projecte de renovació tecnològica de la minicentral hidroelèctrica situada a l’interior de l’equipament esportiu.

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, juntament amb l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, han visitat aquest matí de dijous les instal·lacions de l’equipament esportiu per a conèixer de prop els detalls d’aquest projecte que ha de permetre, segons ha explicat el subdelegat, “una major eficiència energètica de la minicentral hidroelèctrica, la seva renovació tecnològica per a reduir el seu impacte ambiental i la protecció dels ecosistemes”.

“És -ha assenyalat Crespín- un projecte que compleix amb els objectius per a assolir un país més respectuós amb el medi ambient i més sostenible. Aquest és, sens dubte, el camí a seguir i el Govern d’Espanya continua treballant per a acompanyar econòmicament les iniciatives encaminades a assolir els reptes mediambientals i d’eficiència energètica a curt, mig i llarg termini”.

El subdelegat també ha volgut posar en valor el fet que l’ajut “permetrà actualitzar aquesta infraestructura que ja va ser pionera en el seu moment pels seus sistemes de control i gestió de l’aigua” i ha destacat que el Parc del Segre “es va construir amb motiu d’un esdeveniment esportiu com els Jocs Olímpics del 92 i a hores d’ara, dècades després, manté el mateix ús per al qual va ser creat demostrant, a més a més, la capacitat de l’Ajuntament per a generar activitat al voltant d’aquesta infraestructura”.

L’ajut concedit al Parc del Segre de la Seu s’emmarca dins la primera convocatòria d’ajuts del Programa Repotenciació Circular del Ministeri, dins el PERTE d’Energies Renovables, Hidrogen Renovable i Emmagatzematge i el PERTE d’Economia Circular del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Govern d’Espanya. En aquesta primera convocatòria s’han aprovat un total de 172 projectes amb un ajut global de 186 milions d’euros. Aquest Programa està finançat amb fons econòmics Next Generation.

Aquets ajuts estan adreçats a projectes de substitució d’aerogeneradors antics per sistemes d’última generació que implicarà la reducció del nombre d’aerogeneradors incrementant, a la vegada, la seva potència i eficiència energètica. El Programa també ha seleccionat projectes per a la posada en marxa de plantes de reciclatge i tractament de pales d’aerogeneradors, així com projectes per a la modernització i millora tecnològica d’instal·lacions hidràuliques de fins a 10MW com la del Parc del Segre de la Seu.

A la valoració final dels projectes per part del Ministeri, també s’han prioritzat els projectes situats en territoris de Transició Justa i Repte Demogràfic per a potenciar la generació d’ocupació a les zones de desenvolupament de les iniciatives seleccionades.

En el cas del Parc Olímpic del Segre, equipament construït a la Seu d’Urgell per a acollir les proves de piragüisme en la modalitat d’eslàlom als Jocs Olímpics de Barcelona 1992, la minicentral hidroelèctrica situada a l’interior de les instal·lacions és de caràcter reversible ja que produeix electricitat i, en èpoques de sequera, garanteix el suficient cabal d’aigua per a la seva utilització.