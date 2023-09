Coberta del llibre “El misteri de l’amor”, de Joan Miquel Oliver

Títol: El misteri de l’amor

Autor/a: Joan Miquel Oliver

Pàgines: 208

Editorial: L’altra editorial

Sinopsi

L’any 2008 Joan Miquel Oliver s’estrenava com a novel·lista amb l’espectacular i en certa manera escandalosa El misteri de l’amor, una novel·la molt “loca” plena de referents musicals i divertides digressions filosòfiques i travessada de cap a cap per l’humor particular i inconfusible de l’autor.

Ara, quinze anys més tard i amb un pròleg nou de trinca, El misteri de l’amor torna a les llibreries en una edició revisada a fons i amb una coberta diferent. Per a tots els qui no la vau llegir aleshores i tingueu ganes de fer-ho ara, aquí va una petita sinopsi:

Toni Amengual, alter ego de l’autor, ens guia pels meandres mentals d’una trama plena de sorpreses, que es va relligant amb soliloquis surreals i episodis hilarants, com ara un filòsof que va per les cases i pensa a domicili, un escultor que desafia l’ordre de la Creació esculpint una vulva gegant, una parella que viatja al futur per a conquerir el seu destí o una palmera escapçada en un oasi amb una piscina en forma de ronyó. La incorrecció i l’alegria, l’erotisme i la tendresa, la crueltat i el cinisme es combinen en aquesta novel·la emocionant que desemboca, gràcies a un zoom final vertiginós, en un desenllaç alliberador i sorprenent.

Joan Miquel Oliver, Sóller 1974, músic. Compositor i lletrista del grup Antònia Font, amb qui ha editat sis discs, entre els quals cal destacar Taxi, Batiscafo Katiuscas i Coser i Cantar. També en solitari l’elapé Surfistes en Càmera Lenta i el single Hansel i Gretel, fruit de la seva participació al documental de ficció Colors en Sèrie del Canal 33. Ha editat un poemari titulat Odissea Trenta Mil, del qual n’ha fet una versió musicada amb la formació Drogueria Esperança. Com a productor musical ha treballat amb Jaume Sisa i ha compost la banda sonora del film Myway, del director J. A. Salgot. Oliver és llicenciat en Filosofia per la UIB. El misteri de l’amor és la seva primera novel·la.

Font: lacasadellibro