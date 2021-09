El Mirador Solar de Tristaina atreu prop de 70.000 visitants

Ordino Arcalís amplia la temporada d’estiu un mes més davant l’afluència de visitants que aquesta temporada ha tingut l’estació. El gran reclam de l’estiu ha estat el nou Mirador Solar de Tristaina, que ha atret gairebé 70.000 visitants a Ordino Arcalís des que es va inaugurar al juliol i ha animat els responsables de l’estació a ampliar l’oferta estiuenca fins al pròxim 12 d’octubre.

El director general de Grandvalira, Juan Ramón Moreno, destaca que “l’acceptació del mirador ha estat un èxit i, degut a les bones expectatives de visitants per al setembre i octubre, hem decidit prorrogar la temporada d’estiu fins al Pont del Pilar”. ​La previsió inicial era donar per acabada la temporada d’estiu el diumenge 12 de setembre, però s’ha optat per mantenir una sèrie de serveis actius unes setmanes més. El telecabina de Tristaina tancarà, però el telecadira de Creussans continuarà obert cada dia des de les 9 h fins a les 16.15 h. A més, la carretera de la Coma, que ha estat tancada al trànsit rodat de 9 h a 17 h durant els mesos d’estiu per afavorir la pràctica del ciclisme, estarà oberta.

Així, l’accés al Mirador Solar de Tristaina es continuarà facilitant a través d’aquest giny. D’altra banda, la botiga situada a la Coma també seguirà oberta al públic i serà en aquest punt on es podran adquirir els forfets per pujar al Telecadira de Creussans, ja que les taquilles situades a l’Hortell estaran tancades. L’altre servei que romandrà actiu és el restaurant de la Coma, on es podrà continuar gaudint de la millor gastronomia de muntanya.

Unes vistes privilegiades de la vall d’Ordino

El Mirador Solar de Tristaina es va obrir al públic el passat 9 de juliol i des d’aleshores, en menys de dos mesos, ha portat gairebé 70.000 visitants a l’estació, dels quals 50.000 a l’agost, atrets per la magnitud del projecte i les vistes panoràmiques de tot el circ glacial de Tristaina i els tres llacs, així com de tota la vall d’Ordino, nomenada Reserva de la Biosfera per la UNESCO.

El projecte, que es va començar a gestar el 2018, arran de les converses entre el president de Grandvalira Resorts, Joan Viladomat, i l’enginyer Sergi Riba Porras, tenia com a objectiu crear una estructura que permeti veure el màxim nombre de muntanyes de la zona i que homenatgés el significat del Pic d’Arcalís com a muntanya solar gràcies a la seva forma de rellotge solar.