El ministre Torres participa en la Cimera del Consell Mundial de Viatges i Turisme

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, assisteix aquesta setmana a la 22a edició de la Cimera del Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC), que té lloc a Riad, a l’Aràbia Saudita. Torres ha viatjat amb el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, per a prendre part d’aquest esdeveniment que aplega més de 2.800 persones de la indústria turística, amb 52 ministres de turisme presents i prop de 250 directors generals de les empreses de viatges i turisme més importants del món.

La Cimera Mundial és l’esdeveniment més influent i rellevant del sector turístic, i enguany se celebra sota el lema ‘viatjar per un futur millor’. Així, els actes se centraran a posar en relleu el valor del sector, no només per a l’economia global, sinó també per al planeta i les comunitats de tot el món.

Durant la Cimera, líders de la indústria i alts funcionaris governamentals es reuneixen per a alinear esforços que impulsin la recuperació turística, així com per a abordar els desafiaments que planteja el futur a curt i llarg termini per a garantir un sector més segur, resilient, inclusiu i sostenible. En el mateix sentit, el debat també se centrarà en la recuperació postpandèmica i l’estalvi energètic, en un context marcat pels desafiaments geopolítics.

La primera jornada està centrada en un debat on convergeixen la participació pública i privada al més alt nivell. A partir de la segona jornada, la Cimera aborda diferents taules rodones on participen líders empresarials i experts de referència.

La presidenta i directora general del WTTC, Julia Simpson, ha assegurat durant la cerimònia inaugural que estan orgullosos de “poder organitzar aquesta Cimera, la primera en format presencial després de la pandèmia, i comptar amb oradors tan influents d’arreu del món”. I és que el seu país, Aràbia Saudita, es preveu que superi les xifres turístiques prèvies a la pandèmia el proper any, amb el creixement més ràpid a tot l’Orient Mitjà durant la pròxima dècada.

Per la seva banda, el ministre de Turisme local, Ahmed Al-Khateeb, ha apuntat que la WTTC arriba a Riad quan el turisme entra en una nova era de recuperació: en reunir líders mundials tant del sector públic com del privat, la Cimera serà fonamental per a construir el futur millor i més brillant que mereix el sector”.

Com a ponents destaca la presència de Ban Ki-Moon, exsecretari general de les Nacions Unides, com també la de Theresa May, exprimera ministra del Regne Unit.

Reunions bilaterals

Aprofitant la seva estada a Riad, el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha mantingut diverses reunions bilaterals. Així, s’ha trobat amb el seu homòleg d’Aràbia Saudita, Ahmed Al-Khateeb, i amb la viceministra, la princesa Haifa Al-Saud. Torres també s’ha vist amb el secretari general de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), Zurab Pololikashvili, la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme d’Espanya, Reyes Maroto, la secretària d’Estat de Turisme de Portugal, Rita Marques, la viceministra de Turisme d’Argentina, Yanina Martínez, i la directora general de l’Instituto Guatemalteco, Anayansy Rodríguez.