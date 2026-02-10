El ministre Raul Ferré visita sobre el terreny l’evolució dels treballs de reparació de l’esllavissada a l’RN20

El ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, ha comprovat sobre el terreny l’estat dels treballs que es duen a terme a la carretera nacional francesa RN20 arran de l’esllavissada registrada fa dos caps de setmana i que manté interromput l’accés viari principal entre Andorra i França. Ho ha fet acompanyat per l’ambaixador francès, Nicolas Eybalin; el prefecte de l’Arieja, Hervé Brabant, així com per tècnics i enginyers del Govern francès i andorrà. Al peu de les obres d’estabilització del talús, les autoritats franceses han exposat en detall l’abast del despreniment i les actuacions previstes per a garantir la seguretat de l’indret.
Ferré ha reiterat l’agraïment del Govern a les autoritats franceses, que han declinat l’oferiment d’ajuda tècnica d’Andorra perquè ja disposen dels recursos necessaris. El ministre ha destacat “la determinació i la rapidesa” amb què França ha posat en marxa els dispositius d’emergència i ha remarcat que “no escatimaran esforços” per a reobrir la via tan aviat com sigui segur fer-ho. El Govern d’Andorra continuarà en contacte permanent amb les autoritats franceses i proporcionarà noves actualitzacions a mesura que els treballs avancin i es disposi d’informació rellevant sobre possibles reobertures parcials. Així ho ha expressat, juntament amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, a la reunió de cònsols celebrada avui dimarts, a Canillo.
Els treballs ja han començat, però les condicions meteorològiques –especialment el vent– poden obligar puntualment a interrompre les operacions per a garantir la seguretat dels operaris. Ara bé, tot i que França ha establert un termini de tres mesos per a completar l’obra de consolidació, el ministre Ferré ha explicat que existeix la possibilitat de restablir un pas alternatiu abans, si l’evolució dels treballs i les condicions climàtiques ho permeten. En qualsevol cas, la seguretat de les persones és el criteri determinant: “el que no es pot fer és posar en risc la vida de ningú, sobretot havent tingut la gran sort que no hi ha hagut cap víctima”, ha remarcat.
Segons ha explicat el ministre, l’esllavissada ha estat de gran magnitud. En una primera fase van baixar uns 200 m³ de roca, incloent-hi blocs de 14 i 20 tones que van causar un impacte considerable a la calçada i van rebotar fins a 20 metres més avall. Paral·lelament, dues pedres de 12 i 20 tones, situades a la part superior, resten en risc de caiguda. A més, hi ha un paquet inestable d’uns 500 m³ (aproximadament 1.000 tones) que podria mobilitzar-se en cas que aquests blocs es descalcessin.
Les autoritats franceses han mobilitzat tots els mitjans disponibles. Segons Ferré, els equips d’enginyeria han instal·lat plataformes i sistemes de subjecció a la paret –que té un desnivell de 250 metres– per a iniciar els treballs de consolidació de les dues pedres més petites (8 i 15 m³), pas previ imprescindible per a intervenir sobre el bloc principal.
Els tècnics especialitzats desplaçats provenen dels Alps i són experts en estabilitzacions d’alta muntanya. Els enginyers andorrans han constatat, ha dit el ministre, que el mètode aplicat evidencia la rigorositat i la qualitat de l’obra.
En un primer moment s’ha estimat que els treballs per a restablir la mobilitat en el punt afectat poden allargar-se uns tres mesos.