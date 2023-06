El ministre espanyol, Miquel Iceta, tanca la Trobada Empresarial

Al centre de la imatge, el ministre espanyol, Miquel Iceta (TEP)

Aquesta tarda de divendres ha conclòs la Trobada Empresarial al Pirineu a la Seu d’Urgell, amb una valoració molt positiva per part del president de l’esdeveniment, Josep Serveto, que ha volgut fer un recull de les frases més destacades que s’han pogut sentir dels 20 participants en les ponències i taules rodones d’aquests dos dies de debat sobre ‘Liderar avui: talent i valentia”.

Serveto ha apuntat que aquestes visions diferents “ens han donat una obertura de mires i ens ha enriquit sobre els conceptes a tractar: lideratge, talent i valentia empresarial”. Serveto també ha valorat els resultats del Baròmetre Econòmic, apuntant que “el teixit empresarial és optimista quant a creixement i beneficis, però mostra precaució quant a la pujada de preus de venda”. El talent, però, és la gran assignatura pendent, perquè “el gran repte és trobar el talent qualificat que les empreses necessiten”.

En les darreres sessions també s’ha pogut escoltar José Manuel González-Páramo‚ exmembre del Comitè Executiu del Banc Central Europeu‚ president d’European DataWarehouse GmbH i professor de l’IESE, a la conferència ‘El retorn de la inflació i l’estabilitat. Algunes lliçons per als bancs centrals’.

En la seva exposició, González-Páramo ha fet un recorregut per explicar com s’ha arribat a aquests nivells tan alts d’inflació: “El que ha ocorregut en els darrers dos anys, és un fenomen que no han conegut els més joves de 50 anys”. Ha explicat que les pandèmies normalment són deflacionàries, però aquesta ha estat diferent per la manera com s’ha afrontat, “ho hem parat, tot i que amb mesures governamentals, si no s’hagués fet així, la caiguda hauria estat major”.





El ministre Miquel Iceta clou la Trobada

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha tancat la Trobada amb una intervenció en què ha posat en valor la trajectòria històrica de la Trobada empresarial, fent al·lusió directa a les 34 edicions per a continuar amb una panoràmica de l’economia del país. En aquest sentit, Iceta ha assenyalat que “estem en un moment molt bo, que convindria prosseguir amb un rumb que està donant molt bons resultats en termes de creixement, de creació d’ocupació i de reducció de la inflació, però també de mantenir el camí per a reduir el nostre dèficit i el nostre deute”. També com a ministre de Cultura i Esport ha destacat la importància que tenen aquests dos factors de civilització de societat que també tenen un component econòmic important.

Durant la seva intervenció, també ha manifestat que “s’està produint un cert canvi de paradigma: actualment no hi ha una economia desvinculada de la dignitat de la persona humana”. I ha afegit que “ja no es pot créixer sense atendre la justícia social”. En aquest sentit, ha presentat algunes dades que confirmen que hi ha més ocupació i de major qualitat, en comparació a les dades de l’any passat.

Quant a inflació i previsió de creixement ha presumit del seu Govern dient que “en el marc europeu hem estat capaços de controlar-la més que d’altres països i les previsions de creixement per a Espanya també són positives”.