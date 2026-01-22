El ministre de Turisme i Comerç es reuneix, a Fitur, amb els seus homòlegs de Brasil, l’Argentina i Cap Verd

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, s’ha reunit aquesta setmana amb el seu homòleg brasiler, Gustavo Feliciano, en el marc de la celebració de la 46a edició de la Fira Internacional de Turisme (Fitur), que té lloc a Madrid. Durant la primera jornada de l’esdeveniment, que va obrir-se al públic aquest dimecres, Torres va exposar a Feliciano l’interès estratègic d’Andorra en el país llatinoamericà. De fet, es tracta d’un dels mercats llunyans pels quals aposta des de fa anys Andorra Turisme. Precisament, el ministre va encapçalar, ara fa uns mesos, una missió comercial i turística al Brasil, on es va reunir amb representants institucionals i del sector per a donar-los a conèixer l’oferta del país i, especialment, l’Andorra Selected, el segell que agrupa les propostes especialitzades en el segment prèmium.
Els dos ministres també han acordat durant la seva trobada treballar conjuntament per a desplegar el Memoràndum d’Entesa (MOU), signat entre els dos països el 2013, amb accions concretes de cooperació i centrant-se especialment en àmbits com la gastronomia.
Aprofitant la seva estada a Fitur, Torres també s’ha reunit amb altres alts mandataris com el ministre de Turisme d’Argentina, Daniel Scioli, per a posar en relleu les bones relacions entre ambdós Estats, sobretot pel gran nombre d’argentins residint i treballant al Principat, els intercanvis existents especialment a l’hivern –amb treballadors de pistes que fan la temporada primer en un país i després a l’altre o els equips d’esquí del país, que fan estades a les estacions argentines–, i se l’ha convidat a participar al debat d’alt nivell del pròxim Congrés de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar.
Finalment, el ministre Torres també s’ha trobat aquest dijous amb el representant de la cartera de Turisme i Transports de Cap Verd, José Luis Sá Nogueira, amb qui ha compartit experiències de promoció i comercialització de l’oferta turística.
En el marc de l’esdeveniment, el ministre Torres, acompanyat de l’Ambaixadora d’Andorra a Espanya i Amèrica Llatina, Eva Descarrega, ha participat de l’agenda institucional de l’esdeveniment, amb la inauguració oficial de la fira per part dels Reis d’Espanya. Ahir dimecres també van assistir a l’acte ‘La nova visió d’ONU Turisme’, amb el ministre d’Indústria i Turisme d’Espanya, Jordi Hereu, i la nova secretària general de l’organisme, Shaikha Al Nowais.
Finalment, l’agenda del ministre també ha inclòs converses amb operadors turístics de països com Colòmbia, Brasil o Espanya, amb representants del sector andorrà per a conèixer de primera mà les seves impressions sobre la temporada d’hivern en curs i una reunió de treball amb la directora d’Intel·ligència de Mercat Turístic i Competitivitat d’ONU Turisme, Sandra Carvão. El ministeri de Turisme i l’entitat internacional coorganitzen el Congrés de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar que celebrarà la 13a edició el mes de març a Andorra.
Recepció a l’Ambaixada
L’ambaixadora, Eva Descarrega, va oferir dimecres al vespre una recepció a la delegació andorrana – amb representants del ministeri de Turisme i Comerç, Andorra Turisme i Andorra Business– amb motiu de Fitur. La trobada va servir per a posar en valor les relacions institucionals, però també per a donar a conèixer els nous espais de la seu diplomàtica, que s’han renovat recentment.