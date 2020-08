El ministre de Salut anticipa un pic de Covid19 pel setembre que “podrem controlar”

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha manifestat que aquest setembre, amb el retorn de les vacances i el cribratge que es farà a la comunitat educativa “tindrem un pic” de Covid19. De totes maneres, amb els mitjans de què es disposa “el podrem controlar“, ha assegurat. Així, ha explicat que s’estan realitzant proves diagnòstiques a més de 400 persones diàriament i que quan es realitzi el cribratge als escolars se’n realitzaran unes 1.500. Així, s’estan diagnosticant aquells casos que en la primera onada no es van detectar fins que el cribratge poblacional que es va realitzar a principis de maig els va fer aflorar. Més enllà de la capacitat diagnòstica, Martínez Benazet ha insistit que cal la “consciència entre tots de lluitar conjuntament i de forma continuada”, és a dir: portar mascareta, guardar distàncies i mantenir una bona higiene de mans. Així mateix, ha recordat que cada persona que es contagia comporta una despesa, a part de les proves a realitzar també s’ha de comptar el cost de les baixes laborals pròpies i dels contactes.

El titular de Salut ha actualitzat les dades epidemiològiques. El total de casos de Covid19 diagnosticats des de l’inici de la pandèmia arriba als 1.098, el que són 38 nous contagis detectats des del passat dilluns. D’altra banda, s’han recuperat 893 persones que han superat la malaltia, 16 en els darrers dos dies. El nombre de defuncions no ha variat i es manté en 53. Així, els casos actius d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 se situen en 152. D’aquests, tres es troben ingressats a l’hospital, un d’ells a la Unitat de Cures Intensives on es troba intubat i amb ventilació mecànica.

Martínez Benazet ha fet una comparació de les corbes epidemiològiques i ha assegurat que aquest segon brot té “una pendent molt més plana”.