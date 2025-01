El ministre Baró, en el discurs inaugural de l’Any europeu de l’educació ciutadana digital del Consell d’Europa

Al centre de la imatge, Baró, en l’obertura de l’Any europeu de l’educació per a la ciutadania digital del Consell d’Europa (SFGA)

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha pronunciat el discurs inaugural aquest dijous de l’acte d’obertura de l’Any europeu de l’educació per a la ciutadania digital del Consell d’Europa, a Estrasburg (França). Baró ha exposat les mesures engegades pel Govern en matèria de competència ciutadana digital, com el Pla Integral per a un bon ús de les tecnologies en l’educació, presentat a finals del 2024, que inclou dotze accions estratègiques orientades a reforçar l’aprenentatge i l’ús de les tecnologies digitals. El Consell d’Europa reconeix, amb aquesta invitació, el treball realitzat a Andorra per a la racionalització de l’ús de la tecnologia en educació.

“Hem realitzat diagnòstics exhaustius sobre l’ús de les tecnologies a l’aula i estem treballant per a incorporar les competències digitals i el pensament computacional en els programes escolars. A més, a través d’aquest Pla Integral, estem dissenyant un protocol de certificació de les tecnologies abans de la seva introducció a l’aula. Aquesta aproximació té com a objectiu racionalitzar l’ús de les eines digitals, garantint així el seu veritable aportament pedagògic mentre es minimitzen els riscos per als infants”, ha assegurat Baró.

Al discurs, el titular d’Educació també ha destacat la importància de l’educació digital en totes les etapes vitals, ja que “l’educació no es limita només als alumnes en edat escolar”. Per això, ha assenyalat que el Govern està fermament compromès “amb l’educació al llarg de la vida, ampliant l’oferta de formacions per a adults i famílies dels alumnes, per tal de maximitzar els avantatges de la digitalització i per a evitar els perills que aquesta pot fàcilment generar”.

Finalment, Ladislau Baró ha assenyalat que “l’Any europeu de l’educació per a la ciutadania digital és una oportunitat única per a compartir les bones pràctiques entre els estats membres del Consell d’Europa, coordinar estratègies i establir un calendari comú perquè la digitalització sigui una eina que enforteixi la cohesió social i la vida en democràcia”. Per aquest motiu, Andorra s’hi suma i “reafirma el seu compromís amb el Consell d’Europa per una educació en competències digitals”.

En aquesta matèria, cal recordar que Andorra ha estat un dels primers països en signar la Convenció del Consell d’Europa sobre la intel·ligència artificial i els drets humans, la democràcia i l’estat de dret, amb l’objectiu de vetllar i cooperar internacionalment per la protecció dels drets de la ciutadania en els nous reptes i entorns digitals.





Any europeu de l’educació per a la ciutadania digital 2025

El Consell d’Europa posa en marxa l’Any europeu de l’educació per a la ciutadania digital 2025 (Any Europeu 2025) per a donar un nou impuls al desenvolupament i promoció de l’educació per a la ciutadania digital a tots els estats membres.

L’objectiu de l’organisme és proporcionar una plataforma perquè les parts interessades clau dels sectors públic, privat i civil treballin junts, estableixin objectius comuns i comparteixin pràctiques en aquest àmbit, per tal que l’educació per a la ciutadania digital avanci i garanteixi la seva resiliència i eficàcia en un panorama digital en canvi constant.