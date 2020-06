El Ministeri de Sanitat espanyol confirma que l’Alt Pirineu i Aran passarà a la fase 3

L’Alt Pirineu i Aran, les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona passaran dilluns que ve a la fase 3 i Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud –unificades en una sola regió- i Lleida passaran a la fase 2. D’altra banda, Girona, la Catalunya Central, l’Alt Penedès i el Garraf, que aquesta setmana han entrat en fase 2, hi continuaran durant una setmana més.

El Ministeri de Sanitat espanyol ha acceptat íntegrament la petició de Salut per a Lleida, que es va quedar a la fase 1 després d’un increment de casos positius en coronavirus. Davant la baixada en la incidència d’afectats de la malaltia, que ha passat de 38,4 per cada 100.000 habitants del 21 al 27 de maig, a 25,4 del 28 de maig al 3 de juny, s’ha donat el vistiplau a la proposta de desescalada al territori lleidatà

Sanitat ha acceptat també que Madrid passi a la fase 2 a partir del 8 de juny, igual que Castella i Lleó. Guadalajara i Cuenca, a Castella-La Manxa, passaran a la 3. Andalusia, l’Aragó i Astúries també progressaran a la tercera etapa, així com Galícia, Cantàbria, el País Basc, Navarra, la Rioja, Extremadura, Balears –Formentera ja hi era-, Canàries –La Gomera, la Graciosa i El Hierro ja hi eren també-, Melilla i Múrcia.