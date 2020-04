El Ministeri de Cultura impulsa un Sant Jordi des de casa

El Ministeri de Cultura i Esports i els comuns en col·laboració amb editors, proposen una petita mostra de literatura del país per celebrar Sant Jordi des de casa. Una iniciativa que es vehicula a través de la Biblioteca Nacional i la Xarxa de Biblioteques d’Andorra.

La proposta s’ha iniciat aquest mateix dijous i s’allargarà els propers dies a través de les xarxes socials sota l’etiqueta #AndorraSantJordiACasa. La iniciativa permetrà descobrir les novetats de les diferents editorials del país i d’algunes editorials catalanes que publiquen autors andorrans. El personal de les diferents biblioteques del país enregistrarà petites càpsules audiovisuals d’un minut de durada per presentar les obres en qüestió.

Gràcies a la col·laboració de les editorials i els autors, que han realitzat la tria d’obres i han proposat petits fragments representatius de cada títol, es podrà també desvetllar en alguns casos les cobertes dels títols en primícia.

El Ministeri de Cultura i Esports, la Xarxa de Biblioteques i la Biblioteca Nacional han volgut treballar conjuntament per tal de poder fer la màxima difusió a través de les xarxes socials amb la finalitat que en sortir del confinament el públic pugui adquirir els títols físicament a les llibreries.

Durant aquests dies i sota la mateixa etiqueta també s’aniran sumant altres projectes que es preparen des de diferents institucions del país relacionats amb Sant Jordi. Una proposta que no exclou una possible celebració presencial de la diada si es consensua una nova data per fer-ho.