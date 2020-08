El Ministeri de Cultura i l’Institut Ramon Llull renoven el conveni per a la residència Faber Andorra

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la directora de l’Institut Ramon Llull, Iolanda Batallé, han signat aquest dimecres la renovació del conveni de col·laboració per reafirmar la continuïtat de la residència d’arts, ciències i humanitats Faber Andorra. La residència es va crear el 2019 per assolir els objectius coincidents d’ambdues institucions: per un costat, l’interès del Ministeri d’afavorir els intercanvis culturals; i, per l’altra, la voluntat de l’Institut Ramon Llull d’expandir el projecte original Faber Olot per crear una xarxa de residències al territori de parla catalana. Cal recordar que la residència està situada on actualment hi ha els Tallers d’Art de la Massana.

Amb la signatura d’aquest dimecres, la vigència inicial del conveni d’un any s’amplia a dos més i la finalitat de la renovació és fer efectiu l’interès compartit pel Govern d’Andorra i l’Institut Ramon Llull d’obrir una etapa que suposi la consolidació de la residència, que ja ha rebut un total de sis residents d’arreu del món en estada individual d’entre quinze dies i tres setmanes. Aquests han pogut treballar en els seus projectes, realitzar activitats per als estudiants i el públic andorrà i descobrir el país a través de visites als museus nacionals o l’assistència a actes culturals, aportant alhora valor a la comunitat andorrana a través de les possibles activitats que els residents faran al país (xerrades a les escoles, sessions a la universitat, conferències, concerts i tallers públics, etc).

En aquest sentit, es destaca que la residència acollirà dos residents durant el darrer quadrimestre del 2020, després d’aturar l’activitat a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, que va comportar l’anul·lació de les estades previstes per a la primera part d’enguany. Així doncs, de les nou candidatures previstes per a l’any en curs s’han pogut mantenir tres, tot i que una d’aquestes s’ha vist anul·lada a causa de la cancel·lació de vols entre Espanya i Polònia durant un període de dos setmanes amb la possibilitat de pròrroga per un període similar segons l’evolució de la pandèmia. Es tracta de la polonesa Marta Antonina Jordan, traductora i intèrpret, que havia de fer estada del 14 al 30 de setembre per traduir al polonès l’obra de teatre ‘Andorra’, de Jordi Casanovas.

Per tant, el primer resident a arribar a Andorra serà el txec Michal Brabec, que farà estada del 12 d’octubre al 3 de novembre. Membre del professorat del Centre Carlemany de Llengua Catalana a la Universitat Carolina de Praga, Brabec vol finalitzar els darrers capítols del seu llibre ’Història d’Andorra’ referits al període que va del 1993 a l’actualitat. L’última del 2020 serà la catalana Anna Ballbona, periodista i escriptora guanyadora del Premi Llibres Anagrama 2020, que serà a Faber Andorra del 19 al 30 de novembre per elaborar un reportatge personal al voltant del rodatge de la pel·lícula ‘Fred’.

Visita de la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya i trobada amb els col·laboradors de la revista UNESCO en català

Durant la jornada d’avui, la ministra Riva –juntament amb la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach– ha rebut també la visita de la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Mariàngela Vilallonga. Ambdues delegacions s’han trobat amb els col·laboradors de la traducció al català de la revista ‘El Correu de la UNESCO’. La presentació de la traducció ha anat a càrrec dels seus impulsors: el secretari de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU), Jean-Michel Armengol; Miquel Segura, de la plataforma audiovisual de la UNESCO d’Igualada; i els Srs. Alà Baylac i Pierre Lissot de la Universitat de Perpinyà.

‘El Correu de la UNESCO’ és una publicació trimestral en castellà, portuguès, francès, anglès, àrab, rus, xinès, coreà, esperanto i, des d’aquest agost, en català. El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració entre el Govern d’Andorra-CNAU, la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Perpinyà; coordinats per l’Associació UNESCO d’Igualada i la CNAU.