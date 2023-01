El Ministeri d’Afers Exteriors celebra el 30è aniversari de la seva creació

Logotip dels 30 anys del ministeri d’Exteriors (Govern d’Andorra)

Amb motiu de la celebració, aquest 2023, del 30è aniversari de la seva creació, el Ministeri d’Afers Exteriors ha programat una sèrie d’activitats, que s’aniran desenvolupant durant aquest any i l’any vinent, per a donar a conèixer i apropar a la ciutadania la tasca que es desenvolupa a través dels diferents departaments que el configuren així com la seva missió.

El Principat d’Andorra inicia el seu camí amb plena sobirania dins de l’esfera internacional amb l’aprovació de la Constitució del 1993. El país passa a ser un Estat de dret, democràtic i social, al mateix temps que esdevé un actor internacional més.

La nova Constitució crea i consolida la personalitat internacional d’Andorra, requerint la creació del Ministeri d’Afers Exteriors així com la professionalització dels treballadors públics qui hi treballen. D’aquesta manera, el 2 de juny de 1993, es nomena a Antoni Armengol primer ministre de Relacions Exteriors. El 3 de juny de 1993 any se signa el Tractat de bon veïnatge, d’amistat i de cooperació entre Andorra, França i Espanya. El 28 de juliol el Principat d’Andorra ingressa a les Nacions Unides, fet que culmina el reconeixement internacional del país.

Així, entre les diferents accions divulgatives, es preveu, de cara a l’estiu, una exposició fotogràfica en línia, amb imatges retrospectives significatives de les tres dècades d’acció exterior. A més, s’està preparant una publicació sobre les relacions internacionals d’Andorra, prevista per al mes de desembre.

També es contemplen iniciatives enfocades als estudiants de Batxillerat del país. De cara al curs vinent, amb col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, s’organitzaran xerrades informatives i activitats complementàries amb l’objectiu de difondre el rol de les organitzacions internacionals i la tasca que hi desenvolupen els diplomàtics.

Les vuit ambaixades d’Andorra programaran, de manera itinerant a les diferents seus, una exposició de fotografia contemporània, en col·laboració amb el Ministeri de Cultura en el marc del projecte de diplomàcia cultural. Finalment i en col·laboració amb el Cineclub de les Valls, i a partir del pròxim mes d’octubre, es programaran una sèrie de pel·lícules que tindran per temàtica la diplomàcia i les relacions internacionals.