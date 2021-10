És important que valorem el fet que els altres ens regalin el seu temps, ja que ens estan donant una cosa que mai recuperaran. Amb aquest acte ens estan dient que ens estimen, que ens valoren i que gaudeixen de la nostra companyia.



Tanmateix, és cert que hem d’entendre la diferència entre algú que ens dedica el seu temps lliure i algú que creï temps lliure per estar amb nosaltres. No podem posar-li el mateix valor fins i tot quan les dues situacions són fets que commouen i que hem d’agrair.

El millor regal que pots donar, no són coses; no són productes que pugui fabricar alguna empresa.

El millor obsequi que li pots donar a algú especial, és el teu temps.

És la manera en com els fas sentir; aquests somriures, aquells moments, els consells que dones, aquest entusiasme i positivisme que aconsegueixes transmetre.

És l’empremta que deixes dins de les persones.

És aquesta marca o aquesta sensació que tenen les persones en recordar-te.

Això és el que regales quan interactues amb una persones, vulguis o no.

I si vols donar un obsequi valuós i veritable, llavors regala un moment inoblidable.

Obsequiar el teu temps vol dir que estàs donant una part de l’únic que realment tens al món.

Estàs donant literalment una part de la teva vida.

És per això que quan vulguis regalar alguna cosa a algú especial, has de pensar en regalar un temps de qualitat, buscant que sigui un moment digne de ser recordat per tu, i per aquella persona.

Tenim una vida que no durarà per sempre.

No obstant això, la majoria viu com si fóssim a ser aquí eternament.

Deixen que passin els seus millors anys fent alguna cosa que no els agrada i no els satisfà.

No podem oblidar que la nostra millor inversió sempre serà el temps que dediquem a la nostra família i els nostres amics.

Tristament només ens adonem d’això quan és massa tard i ja hem perdut la possibilitat d’atorgar aquest valor a les persones que ens envolten.

Queda’t amb qui et valori, amb qui t’abraci sense mentir i et senti sense tocar-te.

Dedica temps a la gent que ho mereix i que et fa sentir bé.

Qui et vol, ho demostra tard o d’hora.

No t’oblidis de deixar de banda l’estrès i les obligacions i tingues cura de tots ells com si no hi hagués demà.

Algú va dir que les millors coses de la vida no són coses i no puc estar més d’acord.

Les millors coses de la vida són les persones, que et volen de tot cor .