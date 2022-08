El millor moment per a podar

A l’hora de fer la poda és important retallar l’arbre o arbust amb molta cura perquè si us equivoqueu en el procés podeu arribar a causar la mort a la planta o evitar la floració. No és recomanable podar a la primavera, perquè en aquest moment de l’any es podria interrompre la floració.

Per això, el millor és podar després d’aquesta, excepte en el cas dels rosers, que s’han de podar durant l’hivern. Així, com a norma general, la poda s’ha de fer durant l’època de descans vegetatiu de les plantes. Però, en el cas que les temperatures siguin massa baixes, el més convenient és deixar per a més endavant aquesta tasca, ja que el fred pot afectar els talls recent fets.

És molt important fer la poda en mides graduals mentre van creixent les plantes. Però no hi ha un temps establert, sinó que s’ha de fer segons la necessitat de cada planta. Això sí, per a millorar la producció cal fer la poda després que les plantes hagin florit o donat fruit.

Hi ha diferents tipus de poda: la poda de producció s’ha de fer una vegada a l’any; la poda de manteniment es fa només per a mantenir la forma desitjada a les plantes; i la poda de formació per a donar una forma adequada i evitar un creixement desequilibrat i branques massa frondoses.