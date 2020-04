El Comú de Canillo vol agrair el gran esforç fet pels nens i nenes de la parròquia al haver-se de quedar tants dies a casa, estudiant, fent esport, jugant i tenint moltíssima paciència per fer front a la situació de confinament.

Per aquest motiu el Comú els ha volgut fer una sorpresa: a fi que passin una estona diferent aquests dies de Pasqua, aquest diumenge i també dilluns es demana a tots els nens i nenes de la parròquia que surtin a les finestres, balcons i terrasses per donar la benvinguda a la Minnie i el Mickey, que faran una rua per tots els pobles de Canillo.

Avui han estat a Meritxell i han arribat fins a l’Aldosa. Dilluns seran a partir de les 12.00 hores a Ransol i aniran fins a Bordes d’Envalira.

El Comú demana als infants que es facin moltes fotos, que aplaudeixin ben fort, i sobretot que no surtin de casa. I que enviïn les seves fotos a biblioteca@canillo.ad, les quals es penjaran a les xarxes socials del Comú.