El Meüll reviu amb pedra, passió i #rocnroll amb el curs de pedra seca

El patrimoni de pedra seca torna a prendre vida al cor del Pallars Jussà. Aquests propers dissabte i diumenge –22 i 23 de novembre-, el petit i estimat nucli del Meüll, al terme municipal de Castell de Mur, es convertirà novament en un espai de trobada, creixement i aprenentatge col·lectiu. Enguany, el curs de pedra seca del projecte #RecuperemelMeüll arriba a la seva cinquena edició, una fita que celebra la consolidació d’un projecte que no només restaura pedres, sinó que també reforça vincles amb el territori i desperta noves mirades sobre el nostre patrimoni.
Aquest any, a més, l’activitat s’emmarca dins la Setmana de la Pedra Seca, un esdeveniment de país que posa en valor aquesta tècnica ancestral i el seu paper central en la construcció del paisatge cultural. Des de l’organització asseguren que “és un autèntic plaer i un honor formar-ne part, contribuint així a una acció conjunta que uneix persones, territoris i memòries”.
Com sempre, la formació comptarà amb el guiatge expert del mestre marger, Josep Maria Martí Isern, de Martigrup Serveis Constructius, que des dels inicis del projecte ha compartit coneixements, experiència i passió. La iniciativa continua rebent el suport i la complicitat del Geoparc Orígens, l’Ajuntament de Castell de Mur i l’Ateneu del Pallars, entitats que han fet possible aquest camí de recuperació del patrimoni del Meüll, pedra a pedra i persona a persona.
Aquest curs —ja tot un clàssic, esperat per participants d’arreu— combina teoria, pràctica i convivència, tot oferint una experiència immersiva que va molt més enllà de la tècnica constructiva. És una invitació a entendre la pedra seca com un llenguatge propi, com una manera de relacionar-se amb el territori i d’aprendre a llegir el paisatge amb uns altres ulls.
Programa del curs
Dissabte 22 de novembre
- 09:00 h – Trobada a la plaça del Meüll, benvinguda i presentació de la cinquena edició del curs
- 09:30 – 14:00 h – Introducció tècnica a la pedra seca i inici de la formació pràctica
- 14:00 – 15:00 h – Dinar popular amb brasa i pa torrat (amb opcions vegetarianes i adaptades)
- 15:00 – 18:00 h – Continuació del taller pràctic i treball col·lectiu
Diumenge 23 de novembre
- 09:00 – 13:00 h – Segona jornada de formació, aprofundint en la tècnica i el treball de camp
- 13:00 h – Cloenda i lliurament dels diplomes d’assistència, celebrant la cinquena formació del projecte
Inscripcions i informació
Tel. 690 754 878
Instagram: @martigrup_ponent