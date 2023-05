El meu gos té diarrea: he de preocupar-me?

Un gos malalt al veterinari (freepik)

Hi ha diferents motius que poden provocar-li diarrea al nostre gos, però avui ens centrarem en quan l’aparició d’aquesta mena de femta ha de preocupar-nos i acudir al veterinari. Perquè no sempre comporta un problema, més enllà d’una afecció puntual, però sempre cal estar atent per si de cas el problema és més greu.

Per a saber si la diarrea en el gos és o no és preocupant, són diferents els factors que cal tenir en compte. Un d’ells és la seva durada. Si l’animal està amb colitis un o dos dies, en principi, no caldria acudir a la clínica veterinària perquè entraria dins de la normalitat.

No obstant això, si se sospita que ha estat per ingerir algun aliment o producte que causi mal en el gos, caldria anar ràpidament perquè el veterinari apliqui tractament i eviti mals majors per a la seva salut. Igualment, s’ha d’anar a la clínica veterinària si la diarrea dura més de dos dies.

L’aspecte de la femta és un altre dels factors clau per a decidir si cal acudir o no al veterinari. Per exemple, si s’observa sang en la diarrea o tenen un color molt estrany o atípic.

La quantitat de femta és un altre aspecte a tenir en compte. Si són molt abundants en el gos i, a més, molt freqüents en número dins d’un mateix dia, és necessari acudir al veterinari.

A part d’aquests factors, hi ha altres senyals a valorar. En aquest cas, l’actitud del gos és una gran pista, perquè ràpidament el seu estat físic es reflecteix en el seu ànim. A més, també s’ha de considerar si l’animal té dolor.

Una gran pista, igualment, és notar si el gos presenta senyals d’estar malalt. Entre les més importants està la falta de ganes de menjar o beure, i el fet que no s’aixequi del seu llit i tingui menor activitat física. I, atenció si es tracta d’acariciar a la mascota i no es deixa, o mostra senyals de dolor o molèsties, així com si s’aprecia més calor o fred del normal en el seu cos en tocar-lo.





Per animalmascota.com