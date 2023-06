El meu gos sap nedar?

Un gos nedant sota l’aigua (iStock)

Falta poc per a l’arribada de l’estiu, i molts de nosaltres anirem a platges i piscines per a refrescar-nos. I què passa amb els gossos? Ells també poden refrescar-se en zones habilitades. Però, saben nedar? Els gossos tenen una gran intuïció. Això fa que es pensi que tenen moltes habilitats innates, però no sempre és així, ja que neixen sense saber nedar.

Encara que puguin surar i defensar-se, no tenen la capacitat suficient per a nedar amb empenta. És necessari que l’adquireixin. En la relació entre gossos i aigua hi ha diferències per races. En concret, tots els gossos braquicèfals (els que tenen el morro camús: Bulldog francès, Bulldog Anglès, Pugs/Carlins, Pekinès, Boston Terrier, Boxer, Shih Tzu) poden veure’s en una situació molt complicada si cauen a l’aigua, ja que tenen dificultats per a respirar.

Altres, com els llebrers, tampoc són hàbils nedant. En aquest cas, la raó es troba en les seves característiques morfològiques, que fan difícil poder surar adequadament. Per contra, hi ha unes altres races que tenen més fàcil nedar o que mantenen una millor relació amb l’aigua. És el cas de les races corresponents amb els gossos llauradors, setter, gossos d’aigua, golden retriever i terranova.

El seu cos, no gaire gras ni molt ossut, és ideal per a surar. A més, tenen facilitat per a respirar, moure el coll i les potes. No obstant això, cal tenir present que aquestes característiques tampoc garanteixen que no tingui problemes en l’aigua.





Per animalmascota.com