El meu gos m’ignora al carrer!

És molt comú veure a gossos que no mostren gens d’interès pels seus amos quan surten al carrer. I és que quan el gos està al carrer, un món nou s’obre davant els ulls: noves olors, colors, objectes, altres animals… Tot l’atreu, i li resulta més atractiu i divertit que fer cas al seu amo. I què origina aquesta conducta que els torna bojos? Hi ha una etapa molt primerenca en la infància d’un gos, anomenada “emprimació”.

Aquest és el període perfecte perquè el cadell se socialitzi: presa de contacte amb tota mena de llocs, sòls, animals, persones, olors, sorolls… El problema ve quan aquesta exploració es converteix en el plaer més gran que obtenen els gossos, especialment durant els passejos, convertint-se en un costum.

Si encara no tens aquest problema, és el millor moment per a usar la prevenció abans que sigui tard. Has de ser la font de tots els plaers per al teu gos: has de jugar amb ell durant els passejos i en qualsevol altre moment, i recompensar-lo per fer-te cas.

Si el teu gos ja té aquest problema, hi ha poc que puguis fer. El millor és acudir a un professional, perquè els “gossos aspiradors” que ja tenen com a instint primari anar corrent per totes les noves olors que trobin són difícils de dominar.

Per wikifaunia.com