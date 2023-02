El meu gos és un golut

Un gos davant de la seva menjadora (iStock)

Els gossos amb un estómac insaciable són propensos a patir obesitat, ja que és fàcil que ingereixi major quantitat d’aliment de la qual necessita. Un animal golut no perdrà l’oportunitat de rebre racions de qualsevol aliment, sigui del seu, o pidolant als humans en cada àpat.

Un estudi revela que un de cada sis ciutadans dels països industrialitzats és obès. Per part seva, per a l’Associació Mundial de Veterinaris d’Animals Petits no hi ha cap dubte que l’excés de pes en els amos s’està traslladant a les seves mascotes. “La relació entre persones i gossos ha contribuït a l’auge de l’obesitat en la població canina durant els últims anys”, assenyala aquesta organització mundial.

Entre el 20% i el 40% dels gossos pateix un sobrepès excessiu que compromet la seva salut. Què podem fer, llavors, si tenim un gos golut?

Pensar en els nostres hàbits, ja que aquests influeixen sobre el nostre gos més del que pugui semblar: un animal que no passeja ni juga, cada vegada tindrà menys interès per fer-ho.

Ensenya a menjar al teu gos establint horaris, nombre de racions i les quantitats apropiades. Procurar que sigui sempre a la mateixa hora per a no tornar boig a l’animal.

No donar-li menjar ni premis entre hores.

Fer una revisió mèdica al veterinari, per a descartar possibles malalties.

Podem ajudar a disminuir l’obsessió per menjar amb activitat física: jocs, passejos, excursions, etc.





Per wikifaunia.com