El Metavers de Facebook podria generar 10.000 llocs de treball a la UE

Encara que la possibilitat de crear realitats virtuals alternatives en les quals viure una part important de la nostra vida – o tota – ha estat vastament tractat per la ciència-ficció – com a exemple, el film Ready Player One dirigit per Steven Spielberg el 2018 -, de moment no existeix res que pugui convèncer al comú dels mortals. Fins i tot un intent primigeni com Second Life va fracassar, probablement per haver-se avançat al seu temps i no haver disposat del maquinari necessari (bàsicament, unes ulleres de realitat virtual prou potents per a la seva execució).

No obstant això, i com un gegant amb peus de fang que s’ha vist atacat per la mala fama que arrossega, Facebook necessita preparar un futur que sigui diferent de l’enfocament actual de la companyia, i per això està apostant pel seu laboratori de realitat virtual i pel concepte de metavers que és, precisament, l’entorn de vida virtual en el qual podria convertir-se Internet en el futur.

De fet, Facebook ja posseeix Horizon, un món virtual desenvolupat amb Oculus i pensat per a explorar les possibilitats d’aquest paradigma d’interface i ús de la xarxa de xarxes, i que podria ser una possible llavor per a desenvolupar el futur metavers.

La visió del metavers que té Facebook és que sigui un espai obert, és a dir, no controlat per cap companyia i, a més, dona una importància específica en el seu desenvolupament a Europa.

Perquè és en el vell continent on ha anunciat que podria arribar a crear fins a 10.000 nous llocs de treball directament vinculats amb aquest projecte al llarg dels pròxims cinc anys. Seran llocs de treball altament especialitzats, que requeriran personal altament qualificat.

Però per què precisament Europa? Segons afirmen des de Facebook, el vell continent ofereix un panorama molt interessant en matèria TI, amb exemples com Suècia, que camina amb passes de gegant a convertir-se en la primera societat que prescindeixi dels diners en efectiu de cara al 2023, substituint-ho íntegrament per transaccions electròniques, Alemanya pel seu teixit d’empreses biotech, o Espanya per la seva gran inversió en startups.

De moment, tot això es queda en la promesa, i queda per veure com ho articularà i materialitzarà Facebook.

