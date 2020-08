El mestre Xavier Plana, protagonista del document de l’agost de l’Arxiu Comunal d’Andorra la Vella

El creixement demogràfic del país des de la segona meitat del segle XX, i la conseqüent arribada d’alumnes, va propiciar la construcció d’escoles. Són nombrosos els professors que varen deixar petjada en diverses generacions d’estudiants. Un “dels més coneguts” d’Andorra la Vella va ser Xavier Plana Sala, que va ser mestre del sistema d’ensenyament espanyol i a qui la parròquia va homenatjar dedicant-li fa més de trenta anys el nom d’un carrer al barri de Ciutat de Valls, explica el document del mes d’agost elaborat per l’Arxiu Comunal d’Andorra la Vella i que dedica al mestre.

El desenvolupament del sistema educatiu al Principat es produeix a finals del segle XIX i durant les primeres dècades del segle XX els comuns col·laboraven amb la contractació de professors. A Andorra la Vella s’havien impartit classes a la Casa de la Vall, l’antiga casa del Quart i al carrer de la Llacuna. Així mateix, degut a l’increment d’alumnes es va construir les escoles de Ciutat de Valls entre els anys 1962 i 1965.

En aquelles dècades diversos professors –andorrans i nouvinguts– van impartir classes tant al sistema espanyol com al francès. “Entre els destacats s’hi troba el mestre del sistema espanyol Xavier Plana Sala”, destaca el document. Natural de Fígols d’Organyà (Lleida), va ser docent de l’escola espanyola des del 1943, i després haver-ho estat a França. Alguns alumnes el recorden com un professor exigent, però molt implicat en les diverses matèries que impartia i amb molta sensibilitat pedagògica. També era aficionat a les lletres, el cant i la poesia.

Es va casar amb Maria Bregolat de cal Roy d’Andorra i va tenir dos fills, Xavier i Joan Maria. Es va integrar i implicar plenament en la societat andorrana i, així doncs, per exemple, va ser president del Centre Moral i Recreatiu d’Andorra entre els anys 1949 i

1953 i secretari en el període 1963-1965. Va morir el 30 d’octubre de 1985.

L’Arxiu Comunal d’Andorra la Vella ha rescatat un document de l’any 1956, en plena ebullició del creixement demogràfic, que mostra com volia tirar endavant, com a activitat de conscienciació mediambiental, un vedat forestal escolar al solà d’Andorra la Vella. La idea era que fos un patronatge comandat pel Quart d’Andorra la Vella amb una comissió integrada pel cònsol, el mestre, el sacerdot, dos pares de família i dos persones titulades.

“Com a curiositat, alguns alumnes el coneixien per Xanasala, ja que tenia una peculiar manera de signar en què combinava la primera lletra del seu nom –la X de Xavier-amb la primera del primer cognom –la P- i així es podia llegir com a Xanasala”, explica el document d’aquest mes d’agost de l’Arxiu Comunal d’Andorra la Vella.

L’any 1987, dos anys després de la seva mort, el Comú d’Andorra la Vella el va homenatjar dedicant-li un carrer de la vila, al capdamunt del Carrer Ciutat de Valls que anteriorment s’anomenava Camí del Solà. A l’acte hi van assistir els seus fills i un bon nombre dels seus antics alumnes.