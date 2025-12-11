El mes passat va apujar-se el preu de tots els carburants

Durant el mes de novembre de 2025 ha augmentat el preu mitjà de tots els carburants en comparació amb el mes anterior. El Gasoil de calefacció domicili ha augmentat un +3,8%, el Gasoil de calefacció botiga un +4,4%, la Gasolina sense plom de 95 octans un +1,4% i la Gasolina sense plom de 98 octans un +1,3%. De la mateixa manera, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han augmentat un +2,3% i un +2,2%, respectivament.
Si es compara amb el mes de novembre de 2024, ha disminuït el preu mitjà de tots els tipus de carburant, a excepció del Gasoil de calefacció domicili, que ha augmentat un +0,2%. El Gasoil de calefacció botiga ha disminuït un -0,1%, mentre que el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han disminuït un -0,7% i un -0,9%, respectivament. De la mateixa manera, la Gasolina sense plom de 95 octans i la Gasolina sense plom de 98 octans han disminuït un -3,8% i un -3,7%, respectivament.
Quant a l’anàlisi comparativa dels preus mitjans dels primers onze mesos de l’any 2025 respecte al mateix període de l’any anterior, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han disminuït un -6,1% i un -6,0%, respectivament. La Gasolina sense plom de 95 octans i la Gasolina sense plom de 98 octans disminueixen un -6,2% i un -5,9%, respectivament. Finalment, el Gasoil de calefacció domicili i el Gasoil de calefacció botiga han disminuït un -4,7% i un -5,1%, respectivament.
Pel que fa a la comparació dels preus mitjans dels darrers dotze mesos amb el mateix període anterior, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han disminuït un -6,1% i un -6,0%, respectivament. La Gasolina sense plom de 95 octans disminueix un -5,8% i la Gasolina sense plom de 98 octans un -5,5%. El Gasoil de calefacció domicili ha disminuït un -4,6% i el Gasoil de calefacció botiga un -5,0%.