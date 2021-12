El Mercat del Poblet de Nadal amplia l’horari i obrirà tota la setmana

El Poblet de Nadal d’Andorra la Vella encara aquests dies la recta final amb activitats per a tota la família. El Mercat de la plaça del Poble, davant la proximitat de les festes de Nadal, obre aquests dies en un horari més ampli. Així doncs, està en funcionament tot el cap de setmana i, també, els dies 20, 21, 22, 23 i 24 de desembre, en què estarà en funcionament de les 11 a les 21 hores. El Mercat no obrirà el dia 25, per Nadal,­ i reprendrà l’activitat el diumenge 26 quan tancarà definitivament portes en l’edició d’enguany.

Al mateix espai del Mercat, i a partir de les 18 hores, continuaran les actuacions del Neret after shopping amb concerts de formacions i DJ del país, que han tingut molt bona acollida per part del públic. L’oferta del Neret after shopping d’aquests dies és la següent:

17 de desembre: 18 h Jamp + Mupe (Un-Check Prod.)

18 de desembre: 18 h Think Twice + Encantant Nadales + John Holt

19 de desembre: 18 h Kic Barroc & Bru Ferri + Ame (Un-Check Prod)

20 de desembre: 18 h Join + Richy Vuelcom

21 de desembre: 18 h Old School + John Holt

22 de desembre: 18 h Vibrand + Richy Vuelcom

23 de desembre: 18 h Kic Barroc & Bru Ferri + John Holt

26 de desembre: 18.30 h Ame (Un-Check Prod.)

Per als més petits, també segueixen les diferents activitats al Talleret dels menairons, a la glorieta de la plaça del Poble, adreçades a infants d’entre 4 i 7 anys entre demà i fins el 24 de desembre (la programació concreta es pot consultar aquí ). A la mateixa plaça del Poble, a més, tindrà lloc, entre el dilluns 20 i el dijous 23 de desembre de les 17.30 a les 19.30 hores, una de les activitats que més agrada a la canalla: el Tió de Nadal, durant la qual els participants podran fer cagar un tió gegant amb l’ajuda dels menairons i la Companyia El Sidral.

L’eix comercial tornarà a ser aquest dissabte a la tarda el centre neuràlgic de les animacions, amb el muntatge Móvil a càrrec de la companyia Bambolea Producciones, amb acrobàcies i malabars. Aquest espectacle substitueix El cavall de ferro, per confinament de la companyia en detectar algun cas positiu de Covid. L’espectacle itinerant que s’iniciarà a les 18.30 h al carrer de la Unió i desfilarà per tota l’avinguda Meritxell fins a l’arribada a la plaça Príncep Benlloch. Aquest serà el penúltim espectacle de gran format del Poblet de Nadal. L’últim arribarà el dijous 23 amb el show World of wonder a càrrec de la Companyia Teatre Per Caso.

Alhora, segueixen els elements identitaris que caracteritzen el Poblet, com les escenografies nadalenques arreu de la parròquia; l’Oficina de Correus Màgica; les activitats gratuïtes del Parc de Nadal, a l’espai de l’antiga caserna de Bombers, amb una pista de patinatge i un tobogan de gel sintètic de 30 metres de llargada; i El Joc dels menairons, novetat d’enguany, on caldrà descobrir on s’amaguen pels carrers de la parròquia cinc éssers màgics i rebre un regal a canvi, a partir de les pistes i els mapes que es podran recollir a l’Oficina de turisme de la Rotonda o al punt d’informació del Mercat.

Demà dissabte 18 de desembre a les 17 hores se celebrarà la quarta edició de la Cursa atlètica El Petit Santa Claus, a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, adreçada a infants fins als 12 anys. Els dorsals, a cinc euros, es podran recollir al mateix estadi a partir de les 15.30 hores. Tots els participants rebran un obsequi i es repartirà coca i xocolata. Els infants tindran la possibilitat de lliurar la seva carta al Pare Noel.

El programa d’activitats complet es pot consultar a www.andorralavella.ad/nadal.