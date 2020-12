El mercat de Nadal de la capital tanca amb els paradistes satisfets tot i la falta de turistes

Aquest diumenge ha estat l’últim dia del mercat de Nadal a la plaça del Poble d’Andorra la Vella. Els paradistes estan satisfets del resultat d’enguany, tot i la reducció de visitants per la pandèmia de la Covid-19.

El mercat de Nadal ha tancat a les 19 h. Els paradistes, que han rebut la visita de la ciutadania des del 27 de novembre passat, han fet balanç en aquesta última jornada.

Es mostren satisfets pel volum de gent que ha fet fira al mercat perquè calculaven “una afluència molt menor”. Celebren que la gent del país hagi “col·laborat molt” per aconseguir “uns resultats millors dels que s’esperaven”.

Tot i això, les vendes han variat molt respecte a anys anteriors. Molts xifren el descens de vendes en un 50% aproximadament, però en alguns casos, com els productes de quilòmetre zero, s’han duplicat. És el cas de la parada de Lluís Dejuan, que ha “quedat molt sorprès” per la resposta de la gent de casa.

El balanç general ha estat positiu, sobretot les dues primeres setmanes, tot i que l’afluència de visitants hagi fet patir els paradistes en l’últim tram del mercat de Nadal.