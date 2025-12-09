El mercat de les Dàlies d’Eivissa, conegut també com a Mercat Hippy Les Dàlies, té les seves arrels en un local molt humil: el 1954, Juan Marí (pagès i fuster local) va obrir un bar de carretera destacant-se com un lloc de reunió rural i festiva a Sant Carles de Peralta, al nord de l’illa. Amb el temps, el bar es va convertir en un espai social on els habitants de la zona feien trobades, festes, sopars i balls. A mesura que Eivissa va atraure més visitants amb la cultura hippie, nombrosos artistes, artesans i viatgers que buscaven espai per a mostrar les seves creacions, van anar arribant.
Finalment, l’any 1985 es va inaugurar formalment el mercat ambulant amb només cinc parades. A partir d’aquí va créixer progressivament fins a convertir-se en un dels mercats hippies més emblemàtics d’Eivissa. Durant les dècades, Les Dàlies ha integrat no només l’artesania, sinó també música en viu, gastronomia, espectacles, esdeveniments culturals i versions nocturnes del mercat, aportant-li una dimensió més rica i multifacètica.
Actualment, Les Dàlies és molt més que un mercat: és un punt de trobada cultural, artístic i social.
Les instal·lacions inclouen zones de parades al jardí i espais interiors, una cafeteria, sales d’esdeveniments i terrasses. També disposa de servei de venda en línia per a certs articles del mercat, cosa que permet que persones que no visitin físicament l’espai puguin adquirir peces seleccionades. El mercat ofereix una gran varietat de parades i productes, molts d’ells amb caràcter artesanal, únic i elaborats de forma independent.
Alguns dels tipus d’articles i serveis que es troben:
- Roba i tèxtil: vestits bohemis, peces de roba natural, roba d’estiu, teixits, etc.
- Bijuteria i complements fets a mà: collarets, polseres, anells, bosses artesanals.
- Decoració, objectes artístics i artesania: làmpades, ceràmica, mobles petits, ornaments diversos, pintures.
- Instruments musicals, objectes de so, elements espirituals i decoratiu-alternatius (encens, articles de meditació).
- Llibres, discos, antiguitats i objectes vintage (encara que aquests no són el nucli principal).
- Serveis i experiències: massatges, tes exòtics, gastronomia (tapes, plats de fusions, còctels), concerts i sessions de DJ.
L’ambient és molt acollidor i creatiu, envoltat de jardí, colors, música i vetllat per un estil de vida alternatiu que caracteritza la part més “boho” d’Eivissa.
Els horaris del mercat varien segons l’època de l’any i també hi ha versions diürnes i nocturnes, tot i que aquestes últimes solen funcionar només de juny a setembre.
També es fan mercats especials, com el de Nadal i Setmana Santa.
És recomanable consultar la web oficial de Les Dàlies per a confirmar horaris específics del dia que vulguem anar, perquè pot haver-hi canvis puntuals.