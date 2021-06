El Mercat de la Vall torna al centre històric d’Andorra la Vella

Els artistes i artesans del país tornen a prendre el Centre Històric amb l’inici d’aquesta sisena edició del Mercat de la Vall. Una primera cita que estava planejada per al maig, però que es va anul·lar per la pluja.

Per sort, el sol i el bon temps ha imperat durant tot el matí i els residents i turistes que passaven per la zona han pogut gaudir d’una trentena de casetes amb productes autòctons.

Per als paradistes, tornar al carrer i mostrar els seus productes és un avanç important després d’un any difícil i una cita que dona un atractiu més a la zona.

D’altra banda, els residents i turistes, que veuen amb molt bons ulls aquest tipus d’activitats, diuen que és un símptoma de recuperació econòmica i asseguren que dona vida a la parròquia.

Cal destacar una afluència important de gent pels carrers del centre històric, que mostrava una imatge similar a abans de la pandèmia.

Una de les novetats d’aquesta edició és que per a compres superiors a 10 euros, el comú d’Andorra la Vella regala un val per prendre un vermut als establiments del centre històric. En concret, hi ha 20 bars i restaurants implicats. Tot plegat, un atractiu més per a la gent que ha passat per la zona.