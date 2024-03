Portada del llibre “El meravellós, singular i sorprenent llibre de Sant Jordi”

Títol: El meravellós, singular i sorprenent llibre de Sant Jordi

Escriptor: Jaume Copons

Il·lustradora: Liliana Fortuny

Editorial: Combel (Editorial Casals)

Pàgines: 80

Edat: A partir de 3 anys

És un còmic? És un àlbum? És un manual? És el Sant Jordi total! L’origen, la llegenda, la festa! La primera edició, amb un tiratge de 15.000 exemplars, ja s’ha exhaurit entre la prevenda i les reserves de les llibreries! I la segona edició ja és una realitat.

Poques llegendes hi ha més nostres i, alhora, més universals que la de Sant Jordi, per això us convidem a saber-ho tot, absolutament tot, sobre el nostre cavaller! Amb el toc d’humor inconfusible de Jaume Copons i Liliana Fortuny, i passant del còmic a l’àlbum i al format informatiu, el llibre s’estructura en quatre parts:

. Tot el que volíeu saber sobre Sant Jordi, des dels inicis a l’Imperi romà fins als nostres dies.

. La llegenda de Sant Jordi, la princesa i el drac.

. La celebració del dia de Sant Jordi.

. Instruccions per a lluitar contra un drac, per si mai ho heu de fer…!

Dels creadors de les sèries de novel·la gràfica L’Agus i els monstres i Bitmax&Co, aquest llibre és un homenatge a Sant Jordi a través de la llegenda, la història i els llocs que han configurat tot el seu imaginari al llarg del temps.





Els autors

Jaume Copons es va iniciar professionalment com a guionista de Barri Sèsam (TVE), ha escrit novel·les per a nens i joves, i guions per a la televisió, la ràdio i altres mitjans, activitat que va combinar primer amb la gestió cultural i més endavant amb la docència. Durant el segle XXI s’ha centrat en exclusiva en la creació literària, audiovisual i musical. És l’autor de les sèries L’Agus i els monstres i Bitmax&CO.

Liliana Fortuny és il·lustradora i es va formar a l’Escola Massana i a la Llotja de Barcelona. De petita, va començar a dibuixar d’una manera autodidacta i caòtica, un estil que ha sabut mantenir. Ha treballat com a animadora a l’estudi de Xavier Mariscal, per als espectacles de l’artista Marcel·lí Antúnez i per a diverses productores. A banda d’il·lustrar llibres, també ha creat videoclips i ha dissenyat cobertes de discos. És la il·lustradora de les sèries L’Agus i els monstres i Bitmax&CO.