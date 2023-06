El MCTA amplia horaris a l’estiu

Cartell de les activitats del MCTA per al juliol (MCTA)

PROGRAMA D’ACTIVITATS JULIOL 2023

6 de juliol 2023: CONCERT KHRÔMA LIVE. Festival Internacional de Jazz d’Escaldes-Engordany.

• Concert Khrôma Live. Amb la col·laboració de la Fundació ONCA

• A la Sala Prat del Roure a les 21 h

• Reserva prèvia a l’Oficina de Turisme (telèfon 890 881/ oficinaturisme@e-e.ad)





8 i 9 de juliol 2023: TALLER FAMILIAR INSPIRAT EN NATAN ELKANOVICH

• Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

• Sessions diumenge: 11 h i 12 h

• Activitat familiar a partir de 4 anys, gratuïta amb reserva prèvia

• Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult





20 de juliol 2023: NITS D’ESTIU ALS MUSEUS “UNA NIT AMB GABRIELLE MÜNTER”

• Passis 19.30 h, 20.30 h i 21.30 h

• Edat mínima recomanada a majors de 12 anys

• Activitat gratuïta amb reserva prèvia

Inscripcions gratuïtes

Reserva a: reserves@mcta.ad / tel.: 800 800