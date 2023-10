El Martí, una guineu invident. Una història amb final feliç?

Martí, la guineu invident que sobreviu gràcies a les cures del Zoo del Pirineu (Zoo)

El passat dia 30 d’agost el refugi d’animals Zoo del Pirineu va acollir una guineu que va arribar en condicions crítiques: desnodrit, apàtic i sense voluntat de menjar. La veterinària del centre Laia Sánchez va establir la causa del seu malestar per un cop fort al cap. Durant dies la guineu va ser alimentada intravenosament i, contra tot pronòstic, va començar a recuperar-se, tant físicament com emocionalment.

Un cop superada la fase crítica, l’equip del refugi va observar amb sorpresa l’esperit lluitador d’aquesta guineu jove. Aviat es va convertir en el rei de la clínica del centre i es va fer necessari traslladar-lo a una instal·lació a l’exterior. La lesió al cap li ha causat la pèrdua de la vista i ha afectat el moviment de les potes del darrere. Per això calia adaptar una instal·lació adequada per a la seva discapacitat. Les guineus són excel·lents excavadors i grimpadors. Es poden enfilar als arbres i no hi ha malles que puguin resistir a la seva astúcia.

Alhora cal amansar aquest cànid salvatge. El control regular de la seva salut és vital, però s’ha de fer sense estressar-lo. Aquest valent animalet ha passat per molt, per la qual cosa és fonamental que totes les cures que rebi estiguin plenes de diversió i es facin en forma de joc. Anna Kuspert, responsable del seu entrenament, va haver d’acudir a estudis científics sobre el comportament de les guineus salvatges per a trobar la manera adequada per a la seva tasca.

La guineu Martí porta el nom d’un dels socis del refugi en agraïment a aquells que donen suport econòmicament a la fundació i fan possible que l’equip pugui seguir ajudant els animals salvatges. El Martí s’està adaptant a la nova vida amb precaució, una característica típica d’aquests depredadors nocturns. El públic pot contemplar els seus avenços durant la visita guiada ja que la nova instal·lació forma part del recorregut d’aquesta visita.