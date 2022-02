Títol: El Marginal

Durada: 48 min.

Gènere: Drama

Creació: Sebastián Ortega

Intèrprets: Esteban Lamothe, Gerardo Romano, Rolly Serrano

Temporades: 4 Capítols: 37

Sinopsi:

Miguel Palacios és un policia que està pres en una presó perduda al mig del no-res. Un dia, un jutge el convoca perquè l’ajudi a resoldre el segrest de la seva filla. Per això, Miguel ha de canviar d’identitat per infiltrar-se a la presó de San Onofre, a Buenos Aires, i intentar trobar informació sobre la banda que opera a la presó. Segons el jutge, aquest grup és el responsable del segrest de la seva filla i Miguel és l’únic que pot trobar la veritat. Així, el policia es converteix en Pastor Peña i s’infiltra en un món on un mínim error pot acabar amb la vida.