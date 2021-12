El Lycée funcionarà amb el 40% de la potència prèvia a l’adhesió a la xarxa de calor d’Andorra la Vella

El Lycée Comte de Foix ja s’escalfa amb la xarxa de calor de FEDA Ecoterm, una opció eficient i sostenible que li permetrà reduir la petjada de carboni. Concretament, el centre deixarà d’emetre 660 tones de CO₂ cada any, l’equivalent d’emissions de 350 vehicles de combustió.

Així ho ha explicat el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, als assistents a la presentació de l’embrancament de l’escola. Les autoritats han visitat aquest dilluns una de les tres subestacions de la xarxa de calor amb què compta el Lycée, que se suma als esforços de les escoles del país per adaptar-se a la necessària transició energètica, reduint el consum de combustibles fòssils sense sobrecarregar la xarxa de subministrament elèctric. La mesura també reforça així els objectius mediambientals del país per al 2030 recollits a la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

Travé ha destacat especialment l’eficiència de la xarxa de calor, tot detallant que al Lycée s’aconsegueix donar “el mateix servei” amb només el 40% de la potència instal·lada de l’anterior sistema. La xarxa de FEDA Ecoterm d’Andorra la Vella ofereix un servei de calefacció urbana aprofitant la calor de la planta de valorització energètica de CTRASA situada a la Comella. Les tres subestacions que donen servei al Lycée, el Collège i la zona d’esports i piscina del centre preveuen subministrar 2,1 GWh a l’any.

De cara a noves actuacions, Travé ha recordat que està previst continuar amb la xarxa de calor des de Prada Motxilla fins al Camí Ral (al final del Lycée), “on tenim molta gent interessada” a formar part del servei. A més, de cara al 2022, “tenim previst fer la major part del carrer Prat de la Creu”, concretament des de l’edifici administratiu del Govern i fins abans d’arribar al riu. L’actuació global de FEDA a Andorra la Vella tenia previst abastir una setantena d’edificis, el que és equivalent a unes 2.000 llars, tot i que Travé ha assegurat que “probablement anirem una mica més enllà tenint en compte la bona rebuda per part de la gent”. El cost global previst de tota la instal·lació de la xarxa de calor a Andorra la Vella és d’uns 15 milions d’euros.

Les obres s’han concentrat a l’estiu per a minimitzar l’impacte sobre l’escola. Vista la seva delicadesa per trobar-se al mig del nucli urbà es va decidir situar-les principalment fora de l’inici del curs escolar. Finalment, s’ha aconseguit dur-les a terme amb una afectació mínima i un compliment dels terminis molt raonable.

En l’actualitat, el ritme d’embrancaments està fins i tot per sobre de les previsions, amb una trentena d’edificis ja connectats (que equivalen a la demanda d’aproximadament un miler de llars) i amb una trentena més amb els quals ja es tenen acords per tal de poder subministrar el servei pròximament.

A banda de l’escola francesa, la xarxa de calor també abasta tots els edificis de Prada Motxilla. Tal com ha indicat Travé, ja fa temps que la iniciativa està tenint una resposta molt positiva entre els clients particulars. “La gent té com a referència la xarxa de calor de Soldeu, que va tenir molt bona acceptació i es va allargar cap a la zona del Tarter”, ha assegurat el gerent de FEDA Ecoterm, afegint que a la zona de Prada Motxilla “la major part del client privat també ha optat per l’opció d’embrancar-se a la xarxa de calor”. De fet, aquest servei proporciona als clients calefacció integral i una supervisió 24 hores, per la qual cosa “és un servei molt competitiu respecte de qualsevol altre preu o sistema”.