El Lycée Comte de Foix, classificat per a la fase final de la Lliga de Debat de la Xarxa Vives

L’equip del Lycée Comte de Foix s’ha proclamat campió de la fase classificatòria de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives, celebrada per la Universitat d’Andorra (UdA) aquest mes de març. Jordi Pon Gurguí, de l’equip del Col·legi Sant Ermengol, ha estat nomenat millor orador.

A la competició van participar-hi els equips de l’Escola Andorrana de Batxillerat, el Col·legi Sant Ermengol, el Colegio Español María Moliner i el Lycée Comte de Foix, que al llarg d’una jornada van debatre entorn al tema central de la competició: “és compatible el creixement global de l’economia amb el respecte al medi ambient?”. El jurat de la competició, format per professionals experts de diversos camps de coneixement, ha valorat capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa de les intervencions, la qualitat del discurs, així com aspectes formals de l’exposició i posada en escena.

L’equip de El Lycée Comte de Foix, format per Joan Alís, Jordi Ambatlle, Inés Bafaluy, Clàudia Calvet, Azahara Fenoy, Gabriel Font, Nerea Gómez, Kenza Mimoun i Raquel Ribó serà el representant de la UdA en la fase final de la lliga de debat, que se celebrarà del 13 al 23 d’abril i reunirà als equips classificats a altres 14 universitats de Catalunya i el País Valencià.

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives s’adreça a l’alumnat de 4t d’ESO i equivalents, batxillerat i cicles formatius, d’entre 15 i 18 anys, de la Franja de Ponent, Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Andorra, Catalunya Nord i Sardenya. L’objectiu de la competició és millorar les habilitats comunicatives dels alumnes participants i fomentar l’adquisició de competències transversals com la seguretat, el treball en equip, la creativitat, la documentació, l’anàlisi, la construcció d’un discurs i la planificació i presa de decisions. A més, la lliga proveeix al professorat d’una eina d’innovació docent i crea un espai de col·laboració entre els nivells d’educació secundària i superior.