El logotip dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025

Les persones que han pres part a la presentació del logotip d’Andorra 2025 (Andbank)

El Patronat dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025 i Andbank han presentat el logotip que serà el distintiu dels Jocs que se celebraran al Principat l’any vinent. A l’acte han assistit el president del COA, Jaume Martí; la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; el president del Comitè Organitzador, Xavier Espot Miró; la directora de Banca país d’Andbank, Maria Suárez; i el director de l’agència Aymara, Toni Colom, així com el secretari d’Estat de Joventut i Esports; la cònsol menor d’Andorra la Vella i altres membres del Patronat i del comitè organitzador.

La presentació ha anat a càrrec de Toni Colom, que ha explicat com ha estat la creació i el concepte que els ha dut a desenvolupar la identitat gràfica del logotip. L’isotip ha estat ideat en base a diversos conceptes. Les línies com a un concepte esportiu explicant la història del moviment i la velocitat. La forma en V, que expressa el territori, amb les línies es representa la unió de les 7 parròquies distribuïdes en les dues valls principals del país. I la unió fa la força, Virtus Unita Fortior, el lema de l’escut, que expressa la vessant humana i la idea de superació i unió del poble.

A més de l’isotip, s’ha format el wordmark (Andorra 2025) amb un tipografia creada específicament per a acompanyar la línia gràfica de l’isotip. Pel que fa al tagline (Jocs dels petits Estats d’Europa 2025), s’ha escollit una tipografia (Yantramanav) que permeti donar al conjunt de la identitat gràfica suficient claredat i netedat per a plasmar els continguts amb elegància i facilitar la lectura.

Quant als colors, aquests són el blau, groc i vermell, els colors de la bandera andorrana, els quals tenen, a més, un paral·lelisme amb el codi cromàtic dels colors olímpics.

Maria Suárez ha comentat que “amb la presentació del logotip dels jocs crec que es marca el tret de sortida dels jocs per a que tothom comenci a conèixer el que succeirà d’aquí poc més d’un any”.

Pel que fa al President del Comitè organitzador, Xavier Espot Miró, ha presentat a Toni Colom, director de l’agència Aymara, per a explicar quin ha estat el concepte i desenvolupament del logotip. En aquest sentit, Colom ha mostrat tot el procés des de la idea en la qual s’han basat per a crear el logotip fins a com es plasmaria l’aplicació del logo en diversos articles i espais.

El logotip en format horitzontal (Andbank)