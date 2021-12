El llorer, múltiples usos

El llorer és una planta aromàtica molt utilitzada en la cuina mediterrània per a donar aroma i sabor als plats, sobretot a peixos i guisats de carn. Com la resta d’aromàtiques, a més té moltes propietats per a la nostra salut, entre les quals es troben la d’obrir l’apetit, ser un potent digestiu, disminuir l’ansietat o ser molt útil per a curar refredats, sinusitis o enfortir el sistema immunitari.

En l’antiga Grècia i a Roma, ja coneixien tots els seus beneficis i fins i tot es confeccionaven corones amb aquesta planta perquè el llorer estava associat a l’èxit, la glòria i al poder de protecció i la saviesa.

Però el llorer no és només útil en la gastronomia, sinó que a més té altres usos per a la llar que potser no coneixes, com:

És un repel·lent natural . Escampar fulles de llorer pels racons de la casa, el jardí o darrere dels armaris i buits, espanta gran varietat d’insectes i fins i tot als rosegadors.

S'utilitza com a ambientador , ja que és molt aromàtic. En oli essencial, produeix efectes relaxants, disminuint l'ansietat i alleujant el dolor muscular.

És molt bo per al cabell, ja que ajuda a eliminar els polls i elimina l’excés de greix del cuir cabellut.

No obstant això posseeix també contraindicacions, ja que consumit en excés, pot provocar diarrees i nàusees. No està recomanat tampoc per als menors de dotze anys, les dones embarassades, les persones al·lèrgiques a la família de les lauràcies ni per a aquells que sofreixen d’úlceres o gastritis.