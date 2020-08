El llimoner (Citrus Limonium) és un dels arbres preferits en patis i jardins. El seu fruit, la llimona, és un dels aliments més característics de la dieta mediterrània. Els cítrics es van originar fa uns vint milions d’anys a Àsia. Des d’aleshores, han sofert nombroses modificacions degudes a la selecció natural i a hibridacions tant naturals com produïdes per l’home.

El llimoner sol mesurar de 2 a 7 metres d’altura i d’1,5 a 3 metres d’ample. Durant els primers vint anys de la seva vida creix molt ràpidament, podent trigar entre un i tres anys a començar a donar fruits. Encara que pot reproduir-se per llavors, el més habitual és que sigui per empelt. Es planta durant l’hivern, quan l’arbre està en repòs. El primer és conèixer si la zona on vius és apta per a llimoners, ja que no toleren temperatures molt baixes ni vents forts. A l’hivern pot arribar a aguantar la temperatura de 3 °C, però els seus principals enemics són la sequedat i el fred. La manera d’evitar el fred és tapar el llimoner amb una tela especial que permet la respiració de l’arbre i alhora li garanteix una temperatura càlida. La temperatura òptima és entre 17-28 °C i amb una alta humitat relativa. Després s’ha de triar una zona del jardí on rebi abundant llum directa del sol.

Els llimoners han de regar-se regularment durant tot l’any. A l’hivern necessitaran una mica menys, però mai cal deixar que s’assequin. L’ideal és abonar tres vegades a l’any, a la primavera, estiu i tardor.

L’arbre es podarà una vegada a l’any a la primavera, per a reactivar el seu creixement i modelar la seva grandària i la direcció de les seves branques

Per Wikifauna.com