El llibre que recull les claus per a fer del lideratge una habilitat essencial en la direcció de qualsevol empresa

Coberta del llibre “Liderazgo 19 + 71”

El llibre “Liderazgo 19 + 71” es obra de l’andorrà, Ivan Armengod i, en ell, s’hi poden trobar les claus i els hàbits per a fer del lideratge una habilitat essencial en la direcció de qualsevol empresa, ja sigui gran o petita. En les seves pàgines s’exploren els aspectes més importants per a aconseguir-ho, des de la importància de la visió, la comunicació efectiva, l’empatia, la presa de decisions i la capacitat d’inspirar i motivar als altres.

Quins són els hàbits que ajuden a exercir un bon lideratge? Quines són les claus del lideratge per a totes aquelles persones que gestionin equips? Els temps canvien, la incertesa és una constant. El lideratge està en plena transformació. La María i l’Albert, per exemple, són dos directius amb una àmplia experiència en diferents sectors que han creat el seu propi model de lideratge i, això, gràcies a l’aplicació del llibre “Liderazgo. 19 hàbitos i 71 claves” que els ha funcionat per a liderar persones i equips.



Nobles, perseverants, honrats, creatius, astuts, apassionats per l’esport i la música, comparteixen les seves experiències perquè tots els responsables d’àrea, comandaments intermedis, directius, gerents, propietaris, entrenadors… i qualsevol persona que gestioni equips, pugui crear el seu propi model de lideratge.

Es tracta d’una guia pràctica per a aquells que estan interessats a millorar les seves habilitats de lideratge i a convertir-se en líders. A més, l’autor brinda estratègies pràctiques per a superar els desafiaments del dia a dia i, així, ser un líder més efectiu.





Sobre l’autor

Ivan Armengod viu a Andorra i té el diplomat en Administració i Gestió d’Empreses, Màster en Direcció d’Organitzacions, Diplomat en Màrqueting per EADA, Direcció de Persones per ESADE, European Financial Advisor i Gestió Patrimonial per iEF, PDD per IESE, Digital Business Executive Program per ISDI entre altres.

Amb més de 30 anys d’experiència en llocs de direcció en diferents empreses i sectors compagina la seva activitat laboral amb la docència.