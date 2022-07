Títol: El llenguatge secret

Escriptor/a: MANSO, Anna

Il·lustrador/a: Maria Espluga

Editorial: Edebé

Col·lecció: Tucà. Sèrie Verda

Pàgines: 194

Edat: a partir de 9 anys

El llenguatge secret és el llibre que fa cinquanta d’Anna Manso, una novel·la infantil que se suma a una de les trajectòries més destacades de la literatura infantil dels darrers anys, que ens ha brindat títols tan rellevants i tan vius com L’últim violí, Canelons freds, Allò de l’avi, o bé La llista d’aniversari.

El llenguatge secret és una novel·la que podríem etiquetar de realisme màgic, amb uns tocs de fantasia que podríem descriure com a blancs i amables, amb una protagonista que té un do sobrenatural i un nom original pel fet de ser poc habitual en el camp de les heroïnes, Maria Teresa, una nena que és sorda de naixement. En una excursió, demana un desig i aconsegueix el do de poder parlar amb els animals més propers –aranyes, coloms, corcs…–, amb l’únic gest de treure’s els implants cada vegada que hi vulgui dialogar.

Amb aquest do i amb la col·laboració de les bestioles –ingredient una mica inversemblant, ja que enlloc està escrit que els animals estiguin a disposició i al costat d’uns éssers humans que no els fem la vida fàcil–, ajuda les persones més properes, com ara l’avi, o bé la seva veïna Antònia, a recuperar el bon humor i la felicitat. En el cas d’aquesta darrera, la Maria Teresa i una amiga seva esmerçaran els esforços en la recerca d’una amiga d’infantesa que la veïna creia desapareguda arran de la Guerra Civil.

El llenguatge secret és una història entranyable, amb un rerefons proper i quotidià, ben trenada i amb un ritme constant, que ens porta amb delit cap al final, encara que, a estones, amb un to un pèl massa amable i massa ensucrat, i on s’entrelluquen valors com la importància de l’amistat i de la família, i s’aborden temes com ara la Guerra Civil i les seves ferides, que, molts anys després, encara són presents en la nostra societat.

Pep Molist / Clijcat / Faristol