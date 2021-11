El llenguatge corporal dels gats

Si tens un gat a casa, o estàs pensant a engrandir la família amb un nou membre felí, segur que et serà d’interès la informació que compartim. El llenguatge felí és complex, i sens dubte, hi ha senyals subtils que no som capaços de reconèixer.

De vegades, un gat es frega contra una persona i embolica la seva cua al voltant de les cames. Està tractant de conèixer el seu temperament, saber si és amistós o no… I quan frega el seu nas… aquesta si és un veritable senyal d’afecte.

Si inclina les orelles cap endavant pot estar denotant relaxació o està explorant el territori. La cua expressa com se sent: si està cap amunt, està feliç; quan està assegut mirant alguna cosa i la mou lentament, està concentrat en alguna cosa, però si l’agita d’un costat a un altre està molest, i com més la mogui, major serà el seu enuig.

Si té els ulls oberts àmpliament és que se sent curiós i feliç, i si els té entreoberts és un signe que està llest per a dormir.

Parem atenció als bigotis. No sols serveixen per a mesurar l’ample dels llocs per on passarà o la proximitat dels objectes, també ajuden a determinar el seu estat d’ànim. En estat relaxat els tindrà lleument inclinats cap a un costat, si els té completament estesos vol dir que està feliç i, a mesura que es mostra més interessat en alguna cosa, els bigotis se li estenen cap endavant fins a quedar per davant del musell. Si té por, està irritat o està malalt, els seus bigotis es tiren cap endarrere al llarg de les seves galtes.

El ronroneig denota expressió d’alegria o de submissió, i s’identifica amb un sentiment plaent. Finalment els miols també tenen el seu significat: demanda, derrota, lament, grunyit i bufit, o utilitzats per a defensar-se en cas d’agressió.

Sabent tot això, n’hi haurà prou amb una alimentació equilibrada, llet i aigua, i et convertiràs en l’amo ideal per a aquests petits felins.

Per Tot Sant Cugat

Font: wikifaunia.com