El Llaç d’Animació i l’Àrea de Jovent tornen el 9 de setembre amb l’inici del curs escolar a Encamp i al Pas

El Comú d’Encamp posarà en marxa, a partir del 9 de setembre i fins al 3 de juliol de 2026, els serveis del Llaç d’Animació i l’Àrea de Jovent, coincidint amb el calendari escolar del curs 2025-2026. L’objectiu és facilitar la conciliació familiar i laboral a través d’activitats educatives i lúdiques adreçades a infants de 3 a 11 anys amb propostes que es renoven mensualment i que s’ofereixen a Encamp i al Pas de la Casa.
El Llaç d’Animació, per a nens i nenes de 3 a 5 anys, ofereix el servei de matí de les 7.30 a les 9 hores a Encamp i de les 8:30 a les 9:30 hores al Pas de la Casa, amb 30 i 25 places respectivament. El preu de la quota mensual és de 38,40 euros i un pagament únic de 42,20 euros en concepte de material pedagògic. Pel que fa al servei de tarda, a Encamp hi ha 40 places disponibles mentre que al Pas de la Casa se n’hi ofereixen 35. Els horaris són de les 16 a les 20.30 hores a Encamp i de les 16 a les 20 hores al Pas de la Casa. En aquest cas, el preu és de 36,40 euros al mes i de 42,20 euros de material que és paga una sola vegada.
Els nens i nenes de 6 a 11 anys poden inscriure’s a l’Àrea de Jovent, que també ofereix aquests serveis. En el cas de matí, l’horari és de les 7:30 a les 9 hores a Encamp, on hi ha 35 places disponibles, i de les 8:30 a les 9:30 hores al Pas de la Casa, amb 25 places. L’import a satisfer mensualment és de 38,40 euros, més el pagament únic de 42,20 euros. El servei de tarda s’ofereix de les 16 a les 20:30 hores i consta de 100 places per a Encamp i, al Pas de la Casa, que està disponible fins a les 20 hores, consta de 25 places. El preu és de 36,40 euros al mes i el pagament de 42,20 euros per a material.
Les famílies que disposin del Carnet Piolet podran gaudir d’un 10% de descompte en qualsevol dels serveis i també s’aplica un 20% per al segon germà o germana inscrit/a.
Les inscripcions s’obriran el dimarts, 19 d’agost, a les 10 hores, i es podran formalitzar a través del web del Comú d’Encamp (www.comuencamp.ad) o presencialment a les recepcions dels Centres Esportius d’Encamp i del Pas de la Casa.