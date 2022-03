Títol: El libro de Boba Fett

Durada: 45 min.

Gènere: Ciència ficció, acció

Creació: Dave Filoni, Jon Favreau

Intèrprets: Temuera Morrison, Ming-Na Wen, Matt Berry

Temporades: 1 Capítols: 7

Plataforma: Disney+

Sinopsi:

The Book of Bobba Fett, El libro de Bobba Fett, és una sèrie spin-off de The Mandalorian que segueix les aventures del famós cazarrecompensas Boba Fett i la seva fidel companya mercenària Fennec Shand a la galàxia i més enllà.

Mentre viatgen per l’inframón de la Galàxia, decideixen tornar a les sorres de Tatooine per poder reclamar el territori que havien governat Jabba el Hutt i el seu grup del crim.