El Lexus LC Cabrio es congela a -18º C per a una prova de qualitat

Les proves de congelació de cotxes són habituals durant la fase de desenvolupament d’un model, sigui completament nou o ja es trobi al mercat. És una prova de qualitat que també s’utilitza per comprovar el funcionament del motor sota temperatures extremes. Un assaig a què s’ha sotmès el Lexus LC Cabrio.

Les consultores d’enginyeria especialitzades en el sector de l’automòbil compten amb diferents instal·lacions, adaptades a les demandes dels fabricants per realitzar multitud de proves tècniques en els seus prototips. Tot i que al nord de Suècia, al Cercle Polar Àrtic s’aconsegueixen temperatures extremadament baixes, alguns dels especialistes establerts a la zona compten amb càmeres de temperatura per aconseguir cotes extremes.

Al lloc de proves de Millbrook, un dels més importants d’Europa que es troba situat al Regne Unit i on acudeixen una gran quantitat de fabricants, també disposen d’una cambra climàtica. La que han utilitzat recentment per al Lexus LC Cabrio, i on es poden assolir temperatures inimaginables a l’exterior. Una instal·lació on la humitat també pot arribar a assolir el 98%. No obstant això, els nipons de Lexus han estat una mica més durs en la prova al seu esportiu etrella.

El luxós model es va introduir a la cambra climàtica ruixat amb aigua per crear una capa de gel i amb el sostre plegat, de manera que l’interior ha quedat durant 12 hores a la mercè d’un nivell de fred que ha arribat als -18ºC. Cal destacar que la temperatura es va aconseguir en tan sols una hora, i s’ha mantingut durant 11 més. L’objectiu ha estat el de mesurar el nivell de qualitat dels materials de l’interior i el funcionament de l’esportiu japonès, fins i tot a ple rendiment, fora de congelador.

Una prova que garanteix el funcionament en qualsevol regió del món, i de la qual Greg Fleming, enginyer sènior que supervisava la prova, va assenyalar que «Amb la capota plegada, els components de l’interior es van sotmetre a unes condicions extremes; No cal dir que no era precisament un lloc agradable en el qual estar, però esperàvem que el sistema d’aire condicionat, els seients amb calefacció i el volant seguissin funcionant com haurien de fer-ho ».

Per l’arrencada i la prova en carretera, Lexus ha contractat un pilot professional, cosa que no és necessari, ja que els mateixos equips de proves realitzen aquests assajos accedint al vehicle amb abrics i grans guants per evitar la congelació. «Tot va funcionar a perfectes condicions, el volant i els seients van començar a escalfar-se, el motor i la caixa de canvis també en l’entorn de proves de Millbrook, una ruta de proves de muntanya amb corbes, ascensos i descensos difícils ».

