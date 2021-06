El laboratori de recerca en immunologia de Grifols es posarà en funcionament el 2023

La previsió és que el nou Centre de Recerca en Immunologia a Ordino estigui operatiu el 2023. El projecte público-privat s’acull a la inversió inicial de 25 milions d’euros de Grifols i 200.000 euros anuals del Govern, que també cedeix els terrenys. Qüestions com l’impacte en el medi ambient de la infraestructura i la seguretat de les investigacions han centrat la major per part del debat entre els veïns que han participat a la reunió informativa d’aquest dimecres a la nit.

El nou centre d’investigació, que es posaria en marxa el 2023, pretén estudiar el sistema immunitari i desenvolupar tractaments per prevenir i fer front a trastorns relacionats. I en ser la seu del projecte, de retruc Andorra se’n beneficiaria amb un tracte preferent.

Per tirar-lo endavant, es crearà una societat integrada en un 80% per Grifols, que aportarà la inversió inicial de 25 milions d’euros i entre 7 i 8 milions anuals en matèria de recerca, i en un 20% pel Govern, que injectarà 200.000 euros a l’any, a més de cedir els terrenys. L’executiu ha remarcat en la reunió informativa que es tracta d’un projecte ferm i amb una clara aposta per diversificar l’economia i crear oportunitats.

En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, ha ressaltat que es tracta “d’un projecte suficientment emblemàtic per desencadenar un nou sector econòmic que no existia“, referint-se a l’àmbit de la recerca i la innovació. A més d’afegir que es tracta d’una via de sortida professional pels joves del Principat.

La iniciativa necessita un marc legal que s’està configurant en paral·lel i que inclou la creació d’un comitè científic, un comitè nacional centrat en ètica i investigació i una llei avançada en recerca biomèdica, que es podria portar a tràmit parlamentari a la tardor, a banda d’altres passos clau. Segons Espot, el primer consisteix a declarar el projecte d’interès nacional, després que el Comú d’Ordino faciliti un “informe preceptiu i vinculant”. Una vegada es disposi d’aquest projecte, s’ha de demanar permís al Consell General perquè autoritzi la cessió dels terrenys a la nova societat.

Es tracta de 6.000 metres quadrats d’instal·lacions que s’ubicaran en una zona de transició dins el territori declarat com a Reserva de la Biosfera, a on es poden fer tota mena d’activitats sempre que estiguin en equilibri amb l’entorn. Aquesta ha estat la resposta d’un dels neguits més compartits pels veïns. La gestió dels residus o la seguretat han estat altres temes freqüents en un debat integrat per una setantena de participants presencials i uns 200 en format telemàtic.